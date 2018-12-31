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После обрушения моста в Московском парке за помощью обратились 13 человек
01.01.2019 09:24 — Разное | Аргументы и факты
Евгений Биятов /
После обрушения деревянного моста над катком в Парке Горького в столице за помощью обратились 13 человек, сообщает
Необходимую медицинскую помощь людям начали оказывать уже через несколько минут после происшествия, тяжелых пострадавших среди них нет, говорится в сообщении.
По имеющимся данным, сломалась одна из секций деревянного пешеходного перехода над катком. Поломка затронула несколько квадратных метров ледовой площадки. Причиной произошедшего в мэрии назвали «техническую неисправность конструктивных элементов катка».
Сейчас участок катка, где произошел инцидент, огорожен, на остальной территории ледовой площадки продолжают кататься посетители, сообщили в пресс-службе парка.
Ранее стало известно, что в Парке Горького
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Причиной произошедшего власти столицы называют неисправность конструктивных элементов катка
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