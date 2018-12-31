После обрушения моста в Московском парке за помощью обратились 13 человек

После обрушения деревянного моста над катком в Парке Горького в столице за помощью обратились 13 человек, сообщает официальный сайт мэра Москвы .

Необходимую медицинскую помощь людям начали оказывать уже через несколько минут после происшествия, тяжелых пострадавших среди них нет, говорится в сообщении.

По имеющимся данным, сломалась одна из секций деревянного пешеходного перехода над катком. Поломка затронула несколько квадратных метров ледовой площадки. Причиной произошедшего в мэрии назвали «техническую неисправность конструктивных элементов катка».

Сейчас участок катка, где произошел инцидент, огорожен, на остальной территории ледовой площадки продолжают кататься посетители, сообщили в пресс-службе парка.

Ранее стало известно, что в Парке Горького обрушился деревянный пешеходный переход над ледовым катком. Высота конструкции – пять метров. Сообщалось, что инцидент произошел, когда на мосту находились люди.