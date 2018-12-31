ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

После обрушения моста в Московском парке за помощью обратились 13 человек

01.01.2019 09:24 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
После обрушения моста в Московском парке за помощью обратились 13 человек
Евгений Биятов / РИА Новости

После обрушения деревянного моста над катком в Парке Горького в столице за помощью обратились 13 человек, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Необходимую медицинскую помощь людям начали оказывать уже через несколько минут после происшествия, тяжелых пострадавших среди них нет, говорится в сообщении.

По имеющимся данным, сломалась одна из секций деревянного пешеходного перехода над катком. Поломка затронула несколько квадратных метров ледовой площадки. Причиной произошедшего в мэрии назвали «техническую неисправность конструктивных элементов катка».

Сейчас участок катка, где произошел инцидент, огорожен, на остальной территории ледовой площадки продолжают кататься посетители, сообщили в пресс-службе парка.

Ранее стало известно, что в Парке Горького обрушился деревянный пешеходный переход над ледовым катком. Высота конструкции – пять метров. Сообщалось, что инцидент произошел, когда на мосту находились люди.

 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причиной произошедшего власти столицы называют неисправность конструктивных элементов катка
 
Новости дня
Новости разные
 
Люстрадзён на сёньня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.12.2018
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
01.01.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика