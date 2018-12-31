В центре Токио автомобиль въехал в толпу пешеходов, есть раненые

Автомобиль наехал на толпу пешеходов в центре Токио, передает телеканал NHK .

Инцидент произошел на улице Такэсита в первые минуты после наступления Нового года. По предварительным данным, пострадали восемь человек. Шесть из них получили серьезные травмы. Среди пострадавших есть подросток. Он находится без сознания.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Правоохранители подозревают, что водитель автомобиля мог действовать преднамеренно. Он пытался скрыться с места происшествия, но его задержали. Впоследствии он заявил, что «совершил теракт». Автомобиль, на котором он передвигался, был взят напрокат.

Улица Такэсита расположена рядом с железнодорожной станцией и неподалеку от главного в японской столице синтоистского храма Мэйдзи-дзингу. Туда, в частности, во время происшествия шли люди для встречи Нового года. Улица считается пешеходной. Проезд по ней разрешен небольшим транспортным фургонам, занимающимся доставкой товаров.