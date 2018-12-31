ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В центре Токио автомобиль въехал в толпу пешеходов, есть раненые

01.01.2019 08:20 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В центре Токио автомобиль въехал в толпу пешеходов, есть раненые
Kim Kyung-Hoon / Reuters

Автомобиль наехал на толпу пешеходов в центре Токио, передает телеканал NHK.

Инцидент произошел на улице Такэсита в первые минуты после наступления Нового года. По предварительным данным, пострадали восемь человек. Шесть из них получили серьезные травмы. Среди пострадавших есть подросток. Он находится без сознания.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Правоохранители подозревают, что водитель автомобиля мог действовать преднамеренно. Он пытался скрыться с места происшествия, но его задержали. Впоследствии он заявил, что «совершил теракт». Автомобиль, на котором он передвигался, был взят напрокат.

Улица Такэсита расположена рядом с железнодорожной станцией и неподалеку от главного в японской столице синтоистского храма Мэйдзи-дзингу. Туда, в частности, во время происшествия шли люди для встречи Нового года. Улица считается пешеходной. Проезд по ней разрешен небольшим транспортным фургонам, занимающимся доставкой товаров.

 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полиция подозревает, что водитель действовал преднамеренно
 
Новости дня
Новости разные
 
Преображение от визажиста. Делаем макияж матери пятерых детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.12.2018
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
01.01.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика