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«Матч с Канадой и есть война». Российский хоккеист - о победе над «Кленовыми листьями» на МЧМ

01.01.2019 13:31 — Разное | Tut.by  
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Нападающий молодежной (U20) сборной России Василий Подколзин после победы над «Кленовыми листьями» прокомментировал принципиальный характер матча против Канады на чемпионате мира, который проходит в Ванкувере и Виктории, сообщает sport24.ru.


Фото: iihf.com

— Мы очень строго сыграли в обороне за исключением пары моментов, но нас здорово подтащил вратарь. Где-то играли попроще, короткими сменами. Не знаю, недооценили ли нас канадцы. Мы вышли, и быстро прошла акклиматизация к трибунам и судейству, мы просто играли так, как всегда. Канадцы — это канадцы, я не первый раз против них играю. Да, выше скорости, но большой разницы нет.

Мы взяли максимальное количество очков на групповом этапе, это хорошо. Будем готовиться к матчу со Словакией. Если честно, сегодня был эмоциональный день, тем более Новый год уже в России наступил.

Я сегодня ошибался, ребята и тренеры помогли забыть неудачные моменты, сделали так, чтобы я не выбился из колеи. Понимаю, что у меня сегодня достаточно много ошибок было и буду работать. Не слушал сегодня, что мне канадцы говорили. В следующий раз канадцы лучше будут думать про нас, хорошо, что так сложилось в этом матче. Матч с Канадой и есть война. Тем более, при такой поддержке трибун соперника. Этот матч по характеру был войной.

На самом деле, атмосфера не сбивала, я когда вышел на лед, то абстрагировался от всего. Безусловно, эмоции у меня были, я ошибался. Думаю, эту игру я запомню надолго. Словами не описать, какие были эмоции после гола Шэна. Паша сделал праздник всей России, все продолжат праздновать. В конце мы хорошо сыграли в обороне.

Словаки в четвертьфинале — самый слабый соперник? Тут все профессионалы и не будут расслабляться. Все понимают, что ошибаться больше нельзя, групповой этап надо забыть, — сказал Василий Подколзин.

 
 
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Нападающий молодежной (U20) сборной России Василий Подколзин после победы над «Кленовыми листьями» прокомментировал принципиальный характер матча против Канады...
 
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