Новогодняя ночь в Беларуси прошла без происшествий – МВД

Новогодние гулянья по всей стране прошли спокойно и без грубых нарушений, заявил 1 января начальник управления охраны правопорядка Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Дмитрий Курьян.

"Новый год прошел спокойно, без грубых нарушений общественного порядка. Непосредственно в местах проведения массовых мероприятий меры по пресечению правонарушений принимались оперативно, чрезвычайных происшествий и преступлений зафиксировано не было", - отметил он.

В МВД также отметили, что для обеспечения общественного порядка в местах проведения гуляний предпринимались дополнительные меры безопасности.

"Было установлено оцепление и контрольно-пропускной режим с досмотровыми мероприятиями, территорию проведения мероприятий проверяли саперно-пиротехническими группы, в местах гуляний была увеличена плотность нарядов милиции", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Во избежание ДТП и заторов на дорогах автотранспорт следовал по измененной схеме движения.

Усиленный режим несения службы, на который переведены около 10 тысяч сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, продлится до 2 января.