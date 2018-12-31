|
Циклон “ZEETJE” на подходе к Беларуси - ветер, мокрый снег, дождь, и прочие "радости"
01.01.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Снимок со спутника циклона, который скоро нам испортит погоду. В Гродно он уже ее портит. В Минске начало осадков часов в 12-13 ч и дальнейшее усиление ветра.
На Балтике завтра к утру ожидается сильный ветер - 24-26 м/с средний, а порывы ветра до 30-32 м/с.
Прогноз погоды по Беларуси на день 1 января
Преобладание облачной погоды. На большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Утром на юго-востоке страны сохранится туман. Ветер юго-западный,во многих районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха -1.. +5°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снимок со спутника циклона, который скоро нам испортит погоду. В Гродно он уже ее портит. В Минске начало осадков часов в 12-13 ч и дальнейшее усиление ветра. На...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)