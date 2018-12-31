Снимок со спутника циклона, который скоро нам испортит погоду. В Гродно он уже ее портит. В Минске начало осадков часов в 12-13 ч и дальнейшее усиление ветра.



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На Балтике завтра к утру ожидается сильный ветер - 24-26 м/с средний, а порывы ветра до 30-32 м/с.



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Прогноз погоды по Беларуси на день 1 января

Преобладание облачной погоды. На большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Утром на юго-востоке страны сохранится туман. Ветер юго-западный,во многих районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха -1.. +5°С.