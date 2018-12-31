ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Циклон “ZEETJE” на подходе к Беларуси - ветер, мокрый снег, дождь, и прочие "радости"

01.01.2019 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Снимок со спутника циклона, который скоро нам испортит погоду. В Гродно он уже ее портит. В Минске начало осадков часов в 12-13 ч и дальнейшее усиление ветра.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62120.php

Циклон “ZEETJE” на подходе к Беларуси - ветер, мокрый снег, дождь, и прочие "радости"


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62120.php

Циклон “ZEETJE” на подходе к Беларуси - ветер, мокрый снег, дождь, и прочие "радости"

На Балтике завтра к утру ожидается сильный ветер - 24-26 м/с средний, а порывы ветра до 30-32 м/с.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62120.php

Циклон “ZEETJE” на подходе к Беларуси - ветер, мокрый снег, дождь, и прочие "радости"

Прогноз погоды по Беларуси на день 1 января

Преобладание облачной погоды. На большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Утром на юго-востоке страны сохранится туман. Ветер юго-западный,во многих районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха -1.. +5°С.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снимок со спутника циклона, который скоро нам испортит погоду. В Гродно он уже ее портит. В Минске начало осадков часов в 12-13 ч и дальнейшее усиление ветра. На...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Беларуси 2 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.12.2018
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
01.01.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика