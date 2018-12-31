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При обрушении моста в Москве в новогоднюю ночь пострадали 13 человек
Новости России. В Москве в разгар новогодних гуляний рухнул пешеходный мост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадали 13 человек, им оказывается необходимая помощь.
По предварительным данным, инцидент произошел из-за технической неисправности элементов конструкции катка, который находился под мостом. Ведется расследование случившегося.
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Новости России. В Москве в разгар новогодних гуляний рухнул пешеходный мост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадали 13 человек, им оказывается...
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