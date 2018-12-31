ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

При обрушении моста в Москве в новогоднюю ночь пострадали 13 человек

01.01.2019 14:18 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости России. В Москве в разгар новогодних гуляний рухнул пешеходный мост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадали 13 человек, им оказывается необходимая помощь.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за технической неисправности элементов конструкции катка, который находился под мостом. Ведется расследование случившегося.

При обрушении моста в Москве в новогоднюю ночь пострадали 13 человек

При обрушении моста в Москве в новогоднюю ночь пострадали 13 человек

При обрушении моста в Москве в новогоднюю ночь пострадали 13 человек

При обрушении моста в Москве в новогоднюю ночь пострадали 13 человек

При обрушении моста в Москве в новогоднюю ночь пострадали 13 человек
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. В Москве в разгар новогодних гуляний рухнул пешеходный мост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадали 13 человек, им оказывается...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Беларуси 2 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.12.2018
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
01.01.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика