Брестское «Динамо» подписало 3-летний контракт с нападающим сборной Беларуси

Футбольный клуб «Динамо-Брест» сообщил о подписании контракта с нападающим сборной Беларуси Денисом Лаптевым. Соглашение рассчитано на 3 года.



Фото: dynamo-brest.by

Предыдущим клубом Дениса Лаптева был солигорский «Шахтер». Также 27-летний форвард выступал за мозырскую «Славию» и российский «Тосно».

В сезоне-2018 Денис стал вторым снайпером высшей лиги, уступив лишь Павлу Савицкому. Его 12 голов и 4 голевые передачи помогли «Шахтеру» выиграть серебряные медали чемпионата.

Достижения

Серебряный призер чемпионата Беларуси (2): 2016, 2018

Бронзовый призер чемпионата Беларуси: 2017

Чемпион первой лиги чемпионата Беларуси: 2011

Лучший бомбардир первой лиги чемпионата Беларуси: 2014

Международная карьера

В июне 2015 года был впервые вызван в национальную сборную Беларуси. Дебютировал 7 июня, выйдя на замену на 73-й минуте товарищеского матча против сборной России (2:4). Всего провел 15 матчей за национальную сборную Беларуси, отметился тремя голевыми передачами.