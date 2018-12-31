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Брестское «Динамо» подписало 3-летний контракт с нападающим сборной Беларуси
Футбольный клуб «Динамо-Брест»
Предыдущим клубом Дениса Лаптева был солигорский «Шахтер». Также 27-летний форвард выступал за мозырскую «Славию» и российский «Тосно».
В сезоне-2018 Денис стал вторым снайпером высшей лиги, уступив лишь Павлу Савицкому. Его 12 голов и 4 голевые передачи помогли «Шахтеру» выиграть серебряные медали чемпионата.
Достижения
Серебряный призер чемпионата Беларуси (2): 2016, 2018
Международная карьера
В июне 2015 года был впервые вызван в национальную сборную Беларуси. Дебютировал 7 июня, выйдя на замену на 73-й минуте товарищеского матча против сборной России (2:4). Всего провел 15 матчей за национальную сборную Беларуси, отметился тремя голевыми передачами.
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Футбольный клуб «Динамо-Брест» сообщил о подписании контракта с нападающим сборной Беларуси. Соглашение рассчитано на 3 года.
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