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Борьба с долларом в России дает обратный эффект

01.01.2019 15:49 — Разное | Партизан  
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Объем валютных вкладов россиян резко вырос в ноябре, несмотря на заявления властей о дедолларизации и угрозу санкций против крупнейших госбанков.

За месяц валютные счета пополнились на 2,2 млрд долларов, подсчитал Bloomberg на основе данных аналитической компании Frank RG, сообщает Finanz.ru.

Приток стал рекордным с начала года и позволил восстановить объем срочных вкладов в валюте до уровней начала августа - 68,2 млрд долларов.

Средства на рублевых депозитах при этом сократились еще на 52 млрд рублей. Этот процесс начался в августе, продолжился в сентябре, в октябре статистика зафиксировала приток, который уступил место новому оттоку в ноябре.

«Вероятно, клиенты снимали рубли, чтобы открыть валютные депозиты, ставки по которым росли быстрее», - отмечает аналитик Frank RG Станислав Сухов.

Одновременно ЦБ зафиксировал рост спроса на рынке наличной валюты. В октябре россияне купили 6,8 млрд долларов - на 10% больше, чем в сентябре, и на 22% больше, чем год назад.

Количество сделок достигло 2 миллионов (+3%), а средний размер покупки вырос на 11%, до 1769 долларов.

Сократить свои активы в рублях население, вероятно, заставили опасения инфляции, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Кроме того, люди продолжают проедать сбережения: возможно, именно поэтому потребление растет быстрее, чем доходы, добавляет она.

За последние 10 лет сокращение рублевых вкладов в системе наблюдалось только в периоды кризисов, указывает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Объем валютных вкладов россиян резко вырос в ноябре, несмотря на заявления властей о дедолларизации и угрозу санкций против крупнейших госбанков.
 
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