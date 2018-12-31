Борьба с долларом в России дает обратный эффект

Finanz.ru. За месяц валютные счета пополнились на 2,2 млрд долларов, подсчитал Bloomberg на основе данных аналитической компании Frank RG, сообщает





Приток стал рекордным с начала года и позволил восстановить объем срочных вкладов в валюте до уровней начала августа - 68,2 млрд долларов.





Средства на рублевых депозитах при этом сократились еще на 52 млрд рублей. Этот процесс начался в августе, продолжился в сентябре, в октябре статистика зафиксировала приток, который уступил место новому оттоку в ноябре.





«Вероятно, клиенты снимали рубли, чтобы открыть валютные депозиты, ставки по которым росли быстрее», - отмечает аналитик Frank RG Станислав Сухов.





Одновременно ЦБ зафиксировал рост спроса на рынке наличной валюты . В октябре россияне купили 6,8 млрд долларов - на 10% больше, чем в сентябре, и на 22% больше, чем год назад.





Количество сделок достигло 2 миллионов (+3%), а средний размер покупки вырос на 11%, до 1769 долларов.





Сократить свои активы в рублях население, вероятно, заставили опасения инфляции, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.





Кроме того, люди продолжают проедать сбережения: возможно, именно поэтому потребление растет быстрее, чем доходы, добавляет она.





За последние 10 лет сокращение рублевых вкладов в системе наблюдалось только в периоды кризисов, указывает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.