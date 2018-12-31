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«Шахтер» покинули Лаптев и еще 6 футболистов. Это катастрофа или там не о ком жалеть?

01.01.2019 15:48 — Разное | Партизан  
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В Солигорске опять большая чистка.

«Шахтер» покинули Лаптев и еще 6 футболистов. Это катастрофа или там не о ком жалеть?
После окончания сезона «Шахтер» расстался с группой футболистов, пишет by.tribuna.com. У кого-то просто закончились контракты, а с кем-то клуб расторгнул трудовые договоры по соглашению сторон. Некоторые из этих игроков (Шуминович, Сибомана, Джексон) приехали в Солигорск при прежнем спортивном директоре Дмитрии Хохлове. «Шахтер» продолжил избавляться от «наследства» экс-спортдира. В команде до сих пор остаются всего два футболиста, приглашенные Хохловым, – Бакай и Сзоке.

Тем не менее, ростер Сергея Ташуева сократился. 
Ударит ли по Солигорску расставание сразу с семью футболистами?

Денис Лаптев, нападающий, 27 лет

Пожалуй, это единственный футболист, с которым не хотел расставаться Ташуев. После окончания чемпионата поползли слухи, что Лаптев может перейти в брестское или минское «Динамо». Были предложения из заграницы – нападающим интересовался один из середняков чемпионата Венгрии. Лаптев, забивший 12 мячей в 26 матчах чемпионата-2018, решил не оставаться в команде и начнет следующий сезон в новом клубе. Его контракт с «горняками» заканчивается 31 декабря.

Сможет ли «Шахтер» найти замену Лаптеву? Вопрос по-прежнему открытый. Отметим, что из аренды вернулся нападающий Николай Януш, но форвард в матчах за «Неман» не впечатлил, в 28 встречах забив всего четыре мяча. Не исключено, что солигорчане на эту позицию подпишут Егора Зубовича, который 2018 год провёл в чемпионате Малайзии.

Эдгар Олехнович, полузащитник, 31 год



Минувший сезон Олехнович провел в «Торпедо-БелАЗ» на правах аренды. Олег Кубарев активно использовал футболиста в матчах жодинской команды – только в двух поединках чемпионата Эдгар не появлялся на поле. По итогам сезона в голосовании среди болельщиков полузащитник занял второе место среди всех игроков «автозаводцев».

Еще в конце апреля Ташуев говорил, что будет следить за Олехновичем в Жодино. Судя по всему, ничего интересного для себя тренер не увидел. Футболист не вписывается в модель игры российского специалиста, которому необходимые жесткие опорники. Олехновичу же присущ более академический футбол.

Алексей Янушкевич, защитник, 32 года

Десять сезонов Янушкевич выступал за «Шахтер». 2018 год в карьере футболиста стал самым неудачным. Защитник сыграл всего в семи матчах чемпионата, в котором отметился одним голевым ударом в ворота «Ислочи». Через две игры Янушкевич перестал попадать в заявку команды. Виной смазанного сезона стала травма спины и последующее операционное вмешательство, из-за которого пришлось пропустить оставшуюся часть сезона. Контракт с «Шахтером» завершается, и футболист может начинать поиск нового клуба.

Денис Садовский, вратарь, 21 год

Садовский также покинет «Шахтер» по окончании контракта. Голкиперу, который стажировался у тренера мадридского «Реала», так и не удалось проявить себя в главной команде. Вратарь являлся первым номером в дубле, пропуская менее мяча за игру. Летом Садовского отдали в аренду перволиговой «Орше», где в 13 матчах 22 раза пришлось доставать мяч из сетки ворот – явно не тот результат для потенциального голкипера «Шахтера».

Лука Шимунович, полузащитник, 21 год

Хорват приехал в Солигорск еще при Мареке Зубе. В 2017-м польский тренер работал с футболистом в юрмальском «Спартаке». После просмотра с Шимуновичем было заключено двухгодичное соглашение.



Даже после смены главного тренера полузащитник продолжал стабильно выходить в стартовом составе. Однако после окончания летнего перерыва в чемпионате Лука появился на поле всего один раз, наблюдая за матчами со скамейки запасных. Всего футболист сыграл за «Шахтер» 15 поединков во всех турнирах, отметившись одним голом. В сентябре стало известно, что Шимуновича выставили на трансфер. Найти новую команду и выручить деньги на переходе клубу не удалось, поэтому «Шахтер» и Лука расстались за год до окончания контракта.

Патрик Сибомана, полузащитник, 22 года



За два года в «Шахтере» уровень этого футболиста из Руанды так и не удалось оценить. Половину сезона-2017 Сибомана занимался лечением травмы, затем зимой хотел покинуть команду из-за недостаточной игровой практики, но «горняки» не отпустили полузащитника. В чемпионате-2018 Патрик сыграл всего пять минут против «Ислочи» и поучаствовал в кубковом разгроме «Чисти», забив один мяч. За год до истечения соглашения с «Шахтером» Сибомане все же удалось покинуть Солигорск.

Кристофер Джексон, нападающий, 22 года

Казалось, в начале сезона солигорчанам удалось бесплатно заполучить перспективного форварда – лучшего бомбардира чемпионата Либерии с опытом игры за национальную сборную. Контракт с Джексоном заключили до конца 2020 года, однако по факту африканец провел в Беларуси всего сезон. Ташуев дважды выпускал Кристофера на замену в чемпионате. Столько же раз поднимал футболиста со скамейки запасных в матчах Кубка – Джексон забил два мяча «Чисти» и помог «Шахтеру» добраться до серии пенальти в поединке с брестским «Динамо». В остальное время либериец выступал за дублеров, где отметился шестью голами в 18 матчах.



 
 
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