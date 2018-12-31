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Хит могилевчанина стал самым часто прослушиваемым треком года в VK
Песня Panda E выступающего под псевдонимом CYGO 20-летнего могилевчанина Леонида Вакульчука стала самой часто прослушиваемой среди пользователей Вконтакте 2018 года.
В итоговом чарте VKMusic трек могилевчанина опередил хиты Matrang, Элджея, Тимы Белорусских, Монеточки, Егора Крида, Kazka и других ярких звезд нового поколения.
Леонид Вакульчук родился и вырос в Могилеве. В 19-летнем возрасте перебрался в Россию, участвовал в проекте «Рэп-завод». В настоящее время живет в Краснодаре.
Осенью 2018 CYGO выступал в родном городе. Выступление с необычном формате (одна песня, фото- и автограф-сессии) прошло в кальян-баре «Мята».
Накануне новогодних праздников артист выпустил новый сингл — «Больной на голову».
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Песня Panda E выступающего под псевдонимом CYGO 20-летнего могилевчанина Леонида Вакульчука стала самой часто прослушиваемой среди пользователей Вконтакте 2018 года.
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