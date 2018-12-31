Известный хоккеист отметил Новый год тем, что избил стюардессу

"Интерфакс" со ссылкой на источники в воронежском аэропорту, где была совершена экстренная посадка. Авиадебошир, из-за которого экстренно сел самолет, летевший утром 1 января из Сочи в Москву, оказался известным хоккеистом, сообщаетсо ссылкой на источники в воронежском аэропорту, где была совершена экстренная посадка.





"Это известный российский хоккеист, играющий в России и за рубежом", — сообщает агентство со ссылкой на неназванный источник. Имя дебошира пока не сообщается.





Ранее сообщалось, что один из пассажиров бизнес-класса устроил дебош во время полета утром 1 января. Мужчина злоупотребил алкоголем, но продолжал требовать дополнительную порцию виски. Получив отказ от стюардессы, дебошир обматерил и ударил ее, повалив на пол, а затем устроил потасовку с соседом, пытавшимся урезонить разошедшегося хоккеиста.





Экипаж лайнера принял решение об экстренной посадке в ближайшем аэропорту. Им оказался Воронеж. Там дебошира, продолжавшего буянить и оскорблять экипаж, передали в руки полиции, а самолет продолжил полет в Москву.



