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Известный хоккеист отметил Новый год тем, что избил стюардессу

01.01.2019 15:24 — Разное | Партизан  
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Авиадебошир, избивший стюардессу новогодним утром, оказался известным хоккеистом

Авиадебошир, из-за которого экстренно сел самолет, летевший утром 1 января из Сочи в Москву, оказался известным хоккеистом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники в воронежском аэропорту, где была совершена экстренная посадка.

"Это известный российский хоккеист, играющий в России и за рубежом", — сообщает агентство со ссылкой на неназванный источник. Имя дебошира пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что один из пассажиров бизнес-класса устроил дебош во время полета утром 1 января. Мужчина злоупотребил алкоголем, но продолжал требовать дополнительную порцию виски. Получив отказ от стюардессы, дебошир обматерил и ударил ее, повалив на пол, а затем устроил потасовку с соседом, пытавшимся урезонить разошедшегося хоккеиста.

Экипаж лайнера принял решение об экстренной посадке в ближайшем аэропорту. Им оказался Воронеж. Там дебошира, продолжавшего буянить и оскорблять экипаж, передали в руки полиции, а самолет продолжил полет в Москву.


 
 
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Авиадебошир, избивший стюардессу новогодним утром, оказался известным хоккеистом
 
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