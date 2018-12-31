В Гродненском районе перевернулся Nissan Serena, погибла 14-летняя девочка

Водителя задержали, он был в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело возбудили по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 317 УК), информирует в Telegram пресс-служба Следственного комитета.





Трагическое происшествие произошло около 3 часов ночи недалеко от агрогородка. Все, кто находился в автомобиле, являются местными жителями. Nissan Serena управлял 32-летний мужчина. В какой-то момент он не справился с управлением и машина выехала с дороги на поле, где перевернулась. 14-летняя девочка, которая ехала в качестве пассажира, от полученных травм скончалась на месте ДТП, две 16-летние девочки госпитализированы. Проводится расследование.