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В Гродненском районе перевернулся Nissan Serena, погибла 14-летняя девочка

01.01.2019 15:08 — Разное | Партизан  
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В новогоднюю ночь около агрогородка Озеры в Гродненском районе перевернулся Nissan Serena, погибла несовершеннолетняя, еще две пострадали.

Водителя задержали, он был в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело возбудили по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 317 УК), информирует в Telegram пресс-служба Следственного комитета.

Трагическое происшествие произошло около 3 часов ночи недалеко от агрогородка. Все, кто находился в автомобиле, являются местными жителями. Nissan Serena управлял 32-летний мужчина. В какой-то момент он не справился с управлением и машина выехала с дороги на поле, где перевернулась. 14-летняя девочка, которая ехала в качестве пассажира, от полученных травм скончалась на месте ДТП, две 16-летние девочки госпитализированы. Проводится расследование.
 
 
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В новогоднюю ночь около агрогородка Озеры в Гродненском районе перевернулся Nissan Serena, погибла несовершеннолетняя, еще две пострадали.
 
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