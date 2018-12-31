Под завалами в Магнитогорске нашли 10-месячного ребенка. Живым!

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Состояние младенца оценивается как тяжелое, пояснили в службе скорой помощи. «На реанимобиле едет в больницу», — рассказал представитель штаба. «Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан», — сообщили в официальном Telegram-канале губернатора региона Бориса Дубровского, добавив, что для малыша готовится реанимация.





Как рассказал Znak.com очевидец, спасатели услышали из-под завалов странный звук, напоминающий плач человека. «Туда тут же побежали сотрудники МЧС и медработник. В это очень слабо верится, но все же. Дело в том, что специальными тепловыми пушками в место завала все это время подавали тепло», — пояснил он.



