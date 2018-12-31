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Под завалами в Магнитогорске нашли 10-месячного ребенка. Живым!

01.01.2019 15:05 — Разное | Партизан  
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На месте частичного обрушения многоэтажного дома в Магнитогорске Челябинской области, произошедшего в результате взрыва бытового газа, обнаружили десятимесячного ребенка. Об этом во вторник, 1 января, передает ТАСС.

Под завалами в Магнитогорске нашли 10-месячного ребенка. Живым!
Фото: Илья Московец / РИА Новости
Состояние младенца оценивается как тяжелое, пояснили в службе скорой помощи. «На реанимобиле едет в больницу», — рассказал представитель штаба. «Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан», — сообщили в официальном Telegram-канале губернатора региона Бориса Дубровского, добавив, что для малыша готовится реанимация.

Как рассказал Znak.com очевидец, спасатели услышали из-под завалов странный звук, напоминающий плач человека. «Туда тут же побежали сотрудники МЧС и медработник. В это очень слабо верится, но все же. Дело в том, что специальными тепловыми пушками в место завала все это время подавали тепло», — пояснил он.


 
 
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На месте частичного обрушения многоэтажного дома в Магнитогорске Челябинской области, произошедшего в результате взрыва бытового газа, обнаружили...
 
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