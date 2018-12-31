Две белорусские волейболистки входят в топ-10 самых результативных игроков российской суперлиги

Нападающая екатеринбургской «Уралочки», воспитанница минской школы волейбола, Анастасия Гарелик после восьми туров текущего сезона занимает пятое место с 128 набранными очками. Доигровщик саратовского «Протона» 18-летняя брестчанка Вера Костючик расположилась в этом списке на восьмой позиции — 117 баллов. В десятке лучших и украинская легионерка «Минчанки» Богдана Анисова, в активе которой также 177 очков и седьмое место. Самым результативным игроком чемпионата России по волейболу среди женских команд является кубинка Ана Клегер — 180 точных атак.





В женской суперлиге лидирует дебютант турнира калининградский «Локомотив» (21 очко). Эта российская команда 9 января сыграет в гостях против «Минчанки», которая с восемью очками занимает десятое место.



