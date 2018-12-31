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В Минске 1 января патруль ГАИ спас раненого лебедя

01.01.2019 14:43 — Разное | Партизан  
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На проспекте Машерова в Минске утром 1 января дежурный экипаж Госавтоинспекции спас раненого лебедя. Сотрудники ГАИ заметили птицу на проезжей части проспекта и улицы Даумана.



- Очевидец рассказал, что лебедь-шипун задел трамвайную контактную сеть и упал на дорогу. Милиционеры передали птицу представителям фауны города, - сообщает Управление ГАИ ГУВД Минского горисполкома.

Как лебедь оказался зимой в городе и почему летал над трамвайными путями, пока непонятно.


 
Теги: Минск
 
 
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На проспекте Машерова в Минске утром 1 января дежурный экипаж Госавтоинспекции спас раненого лебедя. Сотрудники ГАИ заметили птицу на проезжей части проспекта и...
 
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