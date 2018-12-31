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Партии БНФ предстоит суд за долги по аренде. Офис под угрозой выселения

01.01.2019 14:36 — Разное | Партизан  
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Суд по иску госпредприятия «Домэнергосервис» к Партии БНФ назначен на 16 января, сообщает сайт старейшей оппозиционной партии Беларуси.

Партии БНФ предстоит суд за долги по аренде. Офис под угрозой выселения
Истец требует аннулировать  договор об аренде помещения по адресу Чернышевского, 3, которое партия занимает с 2011 года. Основанием для иска стала задолженность по оплате аренды помещения, где размещается штаб-квартира Партии БНФ. 

Предварительное заседание по иску уже состоялось в Экономическом суде Минска

«У нас есть шесть договоров аренды на помещение офиса. В этом деле истец просит упразднить один из договоров, заключенных с партией, — цитирует сайт председателя Партии БНФ Григория Костусева. — Подчеркну, что собственник подал иск в декабре, несмотря на то, что партия выполняет все обязательства в соответствии с графиком оплаты задолженности (он был согласован в ноябре), а также оплатила текущие платежи». 

По словам Костусева, не оплаченными пока остаются платежи местных структур партии и общественного объединения БНФ «Адраджэньне» (Минские областная и городская организации). «Но мы твердо надеемся на ликвидацию этой задолженности. В частности, на это позволяет рассчитывать динамика пожертвований, которые люди каждый день перечисляют нам для оплаты офиса», — заявил Костусев.

На предварительном слушании представители партии БНФ предложили арендодателю заключить мировое соглашение, пообещав ликвидировать задолженность. Но «Домэнэргосервис» отказался отзывать иск. 

До 16 января Партия БНФ планирует оплатить остаток задолженности и намерена искать помощи в урегуировании этой ситуации в Мингорисполкоме.

Напомним, ранее партию БНФ вынудили покинуть легендарный офис на улице Машерова.


 
Теги: Минск
 
 
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Суд по иску госпредприятия «Домэнергосервис» к Партии БНФ назначен на 16 января, сообщает сайт старейшей оппозиционной партии Беларуси.
 
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