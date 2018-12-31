Партии БНФ предстоит суд за долги по аренде. Офис под угрозой выселения

Истец требует аннулировать договор об аренде помещения по адресу Чернышевского, 3, которое партия занимает с 2011 года. Основанием для иска стала задолженность по оплате аренды помещения, где размещается штаб-квартира Партии БНФ.





Предварительное заседание по иску уже состоялось в Экономическом суде Минска





«У нас есть шесть договоров аренды на помещение офиса. В этом деле истец просит упразднить один из договоров, заключенных с партией, — цитирует сайт председателя Партии БНФ Григория Костусева. — Подчеркну, что собственник подал иск в декабре, несмотря на то, что партия выполняет все обязательства в соответствии с графиком оплаты задолженности (он был согласован в ноябре), а также оплатила текущие платежи».





По словам Костусева, не оплаченными пока остаются платежи местных структур партии и общественного объединения БНФ «Адраджэньне» (Минские областная и городская организации). «Но мы твердо надеемся на ликвидацию этой задолженности. В частности, на это позволяет рассчитывать динамика пожертвований, которые люди каждый день перечисляют нам для оплаты офиса», — заявил Костусев.





На предварительном слушании представители партии БНФ предложили арендодателю заключить мировое соглашение, пообещав ликвидировать задолженность. Но «Домэнэргосервис» отказался отзывать иск.





До 16 января Партия БНФ планирует оплатить остаток задолженности и намерена искать помощи в урегуировании этой ситуации в Мингорисполкоме.





Напомним, ранее партию БНФ вынудили покинуть легендарный офис на улице Машерова.



