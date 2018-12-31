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Антидопинговое агентство США потребовало от WADA вновь отстранить Россию

01.01.2019 16:07 — Разное | Tut.by  
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Американское антидопинговое агентство USADA предложило вновь лишить Россию статуса соответствия стандартам WADA из-за срыва сроков ​доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории. С соответствующим заявлением, как пишет ESPN, выступил глава USADA Трэвис Тайгарт, сообщает РБК.


Фото: Reuters

- Никого не удивляет то, что дедлайн был пропущен. Пришло время, и WADA пора перестать идти на поводу у русских и незамедлительно объявить об их несоответствии из-за очередного срыва сроков, — приводит его слова издание.

Делегация WADA из пяти человек, которую возглавлял независимый эксперт Хосе Антонио Паскуаль, прибыла в Москву 17 декабря. Их задачей было получение данных из Московской антидопинговой лаборатории — это было одно из условий восстановления членства России в организации. Однако 22 декабря стало известно, что они не смогли закончить свою работу, так как используемое ими оборудование для извлечения данных не имело необходимой сертификации в соответствии с российским законодательством.

27 декабря гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус обратился к президенту России Владимиру Путину и предупредил его, что страна может оказаться в «спортивной самоизоляции», если эксперты Всемирного допингового агентства (WADA) до 31 декабря не получат доступа к данным. По его словам, российский спорт оказался у края пропасти.

В ответ в Кремле заявили, что Ганус «не совсем в курсе» рабочего процесса, однако обещали прислушаться к его мнению.

 
 
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Россия сорвала сроки, в которые должна была предоставить экспертам Всемирного антидопингового агентства доступ к данным Московской лаборатории. В американском...
 
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