В Евросоюзе упраздняют купюру в 500 евро

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Sputnik

Денежная купюра номиналом 500 евро будет изыматься из оборота начиная с января 2019 года. Самую крупную банкноту в Европейском союзе будут заменять купюрами в 100 и 200 евро, которые претерпят некоторые изменения.В конце 2018 года Европейский центробанк полностью прекратил эмиссию банкнот достоинством 500 евро. Совет ЕЦБ пояснил свои действия тем, что эти купюры пользуются популярностью у организованной преступности.Интересно, что, согласно опросу, 56% европейцев никогда не держали в руках купюру в 500 евро. Все находящиеся в обращении купюры по-прежнему будут полноправным платежным средством. Обменять 500 евро не составит труда, потому что никаких ограничений их оборота в Евросоюзе не предусмотрели.Европейские власти также не установили термина хождения банкнот в 500 евро, пока не будут изъяты из оборота все купюры, ими можно будет без ограничений рассчитываться.Забавно, что большинство операций с самой крупной купюрой приходится на Германию, где вообще 79% расчетов производится наличными деньгами. Правда, Евросоюз взял четкий курс на максимальное увеличение безналичных платежей.Купюра в 500 евро – далеко не самая крупная из тех, что имеются в мире. Например, в Соединенных Штатах имеется банкнота в 10 тысяч долларов, но она практически отсутствует в обороте и используется в основном в банковской системе.Что делать белорусам, у которых есть купюры номиналом в 500 евро, пока не понятно. Национальный банк пока никак не отреагировал на решение своих европейских коллег. В любом случае, всегда при наличии шенгенской визы можно выехать в Евросоюз и беспрепятственно их там потратить.Помимо нумизматов, которые собирают монеты, есть еще и бонисты, или, проще говоря, коллекционеры денежных купюр. Так что если у вас хватит терпения и есть 500 евро, то эта купюра в скором времени станет редкостью, а значит, ее номинальная стоимость будет только расти.