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Под завалами в Магнитогорске нашли 10-месячного ребенка. Живым!
Фото: РИА Новости
Состояние младенца оценивается как тяжелое, пояснили в службе скорой помощи. «На реанимобиле едет в больницу», — рассказал представитель штаба. «Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан», — сообщили в официальном Telegram-канале губернатора региона Бориса Дубровского, добавив, что для малыша готовится реанимация.
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Состояние младенца оценивается как тяжелое, пояснили в службе скорой помощи.
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