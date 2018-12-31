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На Гомельщине в новогоднюю ночь от взрывов петард пострадали четыре человека

01.01.2019 17:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В новогоднюю ночь в Гомельской области за медпомощью обратились четверо пострадавших от взрывов петард людей. Двое из них были пьяны.  

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, первый инцидент случился в Мозыре. 48-летний местный житель праздновал у себя во дворе, где решил взорвать петарду. Бросить её мужчина не успел.  

В 3:40 гражданин обратился к медработникам, где ему поставили диагноз «Травматическое повреждение второго, третьего пальца левой кисти, алкогольное опьянение» и оказали помощь.  

Второй случай имел место в Речице. В 4:23 к медикам была доставлена нетрезвая 29-летняя местная жительница. Ей был поставлен диагноз «Контузия правого глазного яблока, химический ожог правого глаза, алкогольное опьянение». Выяснилось, что травма получена из-за взрыва петарды в руке пострадавшей. В момент происшествия девушка находилась во дворе своего дома.  

Несколько часов назад сообщалось о двух пострадавших в Минской области детях.  

Школьники получили травмы из-за петард – подробнее здесь.  
 
 
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Новости Беларуси. В новогоднюю ночь в Гомельской области за медпомощью обратились четверо пострадавших от взрывов петард людей. Двое из них были пьяны.   Как...
 
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