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В Беларуси в новогоднюю ночь несколько человек пострадали от пиротехники

01.01.2019 17:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Беларуси Новый год прошел без происшествий. И если верить примете – как встретишь, так и проведешь, – то следующие 12 месяцев будут для нас спокойными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси в новогоднюю ночь несколько человек пострадали от пиротехники

В Беларуси в новогоднюю ночь несколько человек пострадали от пиротехники

В стране не зарегистрировано ни одного серьезного преступления, не зафиксировано и грубых нарушений общественного порядка. Известно, что несколько человек пострадали от пиротехники.

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Новости Беларуси. В Беларуси Новый год прошел без происшествий. И если верить примете – как встретишь, так и проведешь, – то следующие 12 месяцев будут для нас...
 
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