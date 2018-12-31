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Команда ОАЭ прибыла в Минск для участия в XV Рождественском турнире любителей хоккея
Новости Беларуси. 1 января в Национальном аэропорту «Минск» встречали первых хоккеистов, которые прилетели в Беларусь для участия в Рождественском турнире среди любительских команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представителям Объединенных Арабских Эмиратов, как никому другому, требуется акклиматизация.
Соревнования с неофициальным статусом «Чемпионат мира среди ветеранов» стартует 3 января. На ледовых площадках «Чижовка-Арены» сойдутся 12 дружин.
Саид Аль-Нуэйми, игрок национальной команды Объединенных Арабских Эмиратов по хоккею:
Артем Каркоцкий, игрок национальной команды Объединенных Арабских Эмиратов по хоккею:
Нынешние соревнования станут уже пятнадцатыми по счету. К небольшому юбилею подготовили новый формат турнира. Участники разделятся на четыре группы по три команды. Лидеры получат право сыграть в полуфиналах.
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Новости Беларуси. 1 января в Национальном аэропорту «Минск» встречали первых хоккеистов, которые прилетели в Беларусь для участия в Рождественском турнире среди...
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