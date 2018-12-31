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Учёные поставили точку в вопросе существования снежного человека
Новости мира. Вот уже не один десяток лет верящие в существование йети люди пытаются подтвердить свои догадки фактами. От подобных энтузиастов учёные получают различные кости, зубы, волосы, кусочки кожи и прочее. В какой-то момент исследователи больше не смогли сопротивляться и взялись за дело.
О снежном человеке пошли слухи в середине 20 века. В те годы появились люди, которые утверждали, что видели таинственное создание в Гималайских горах. Разумеется, людям не поверили, но рассказы вызвали интерес. Был проведён не один десяток научных экспедиций, но учёным встретить йети не удалось.
В то же время исследователи взялись изучать предоставленные им частички снежного человека. В 2014 году Лондонское королевское общество
После анализа ДНК выяснилось, что 1 волос принадлежит человеку, а остальные – различным животным: собакам, антилопам, медведям. Хотя ещё 2 образца идентифицировать не получилось. По окончании своего исследования биологи поместили образцы в GenBank – общедоступную базу генетических данных.
Этим воспользовались генетики из Оксфордского университета (Великобритания) и Датского музея естественной истории. Они провели повторное
Осенью 2017 года вопросом йети занялись биологи сразу нескольких стран. Американские, французские и норвежские учёные позаимствовали у итальянского музея и американской кинокомпании образцы шерсти, кожи, костей и фекалий, которые теоретические могли принадлежать снежному человеку. Методом исследования был выбран филогенетический анализ митохондриальной ДНК, которая передаётся по материнской линии.
Образцы сравнили с костями, тканями и фекалиями гималайских медведей. Все образцы, кроме одного, совпали с медвежьими.
Учёные сделали неутешительный для любителей мистики вывод – снежного человека не существует. Попутно исследователи больше узнали о родословной бурых медведей. Тибетская разновидность отделилась от сородичей около 340 тысяч лет назад, а евразийская и американская – 140 тысяч лет назад.
Впрочем, верящие в йети вряд ли опустят руки и признают, что снежного человека нет и не было. Есть даже псевдонаука под названием «Криптозоология», которая пытается доказать существование легендарных животных.
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Новости мира. Вот уже не один десяток лет верящие в существование йети люди пытаются подтвердить свои догадки фактами. От подобных энтузиастов учёные получают...
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