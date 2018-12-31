ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Учёные поставили точку в вопросе существования снежного человека

01.01.2019 17:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости мира. Вот уже не один десяток лет верящие в существование йети люди пытаются подтвердить свои догадки фактами. От подобных энтузиастов учёные получают различные кости, зубы, волосы, кусочки кожи и прочее. В какой-то момент исследователи больше не смогли сопротивляться и взялись за дело.  

О снежном человеке пошли слухи в середине 20 века. В те годы появились люди, которые утверждали, что видели таинственное создание в Гималайских горах. Разумеется, людям не поверили, но рассказы вызвали интерес. Был проведён не один десяток научных экспедиций, но учёным встретить йети не удалось.  

Учёные назвали самое быстрое существо на планете. Это не пикирующий сапсан  

Учёные поставили точку в вопросе существования снежного человека

В то же время исследователи взялись изучать предоставленные им частички снежного человека. В 2014 году Лондонское королевское общество опубликовало статью под названием «Генетический анализ образцов волос йети, бигфута и иных аномальных приматов». В распоряжении учёных имелось 30 образцов волос из различных мест планеты. Всего было отобрано 37 образцов, но из 7 не получилось извлечь ДНК.  

После анализа ДНК выяснилось, что 1 волос принадлежит человеку, а остальные – различным животным: собакам, антилопам, медведям. Хотя ещё 2 образца идентифицировать не получилось. По окончании своего исследования биологи поместили образцы в GenBank – общедоступную базу генетических данных.  

Этим воспользовались генетики из Оксфордского университета (Великобритания) и Датского музея естественной истории. Они провели повторное исследование, по результатам которого стали утверждать, что принадлежность нескольких волос идентифицирована неверно. Впрочем, эти учёные также сомневаются в принадлежности образцов снежному человеку.  

Американские ученые доказали существование драконов, хоббитов и циклопов  

Учёные поставили точку в вопросе существования снежного человека

Осенью 2017 года вопросом йети занялись биологи сразу нескольких стран. Американские, французские и норвежские учёные позаимствовали у итальянского музея и американской кинокомпании образцы шерсти, кожи, костей и фекалий, которые теоретические могли принадлежать снежному человеку. Методом исследования был выбран филогенетический анализ митохондриальной ДНК, которая передаётся по материнской линии.  

Образцы сравнили с костями, тканями и фекалиями гималайских медведей. Все образцы, кроме одного, совпали с медвежьими.  

Учёные сделали неутешительный для любителей мистики вывод – снежного человека не существует. Попутно исследователи больше узнали о родословной бурых медведей. Тибетская разновидность отделилась от сородичей около 340 тысяч лет назад, а евразийская и американская – 140 тысяч лет назад.  

Впрочем, верящие в йети вряд ли опустят руки и признают, что снежного человека нет и не было. Есть даже псевдонаука под названием «Криптозоология», которая пытается доказать существование легендарных животных.  

К современным криптидам относят бигфута, лох-несское чудовище, грифона (подробнее здесь).  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Вот уже не один десяток лет верящие в существование йети люди пытаются подтвердить свои догадки фактами. От подобных энтузиастов учёные получают...
 
Новости дня
Новости разные
 
Автомобиль брестчанина завалили пакетами с мусором - во "счастье привалило"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.12.2018
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
01.01.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика