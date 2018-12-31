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В Магнитогорске почти на сутки приостановили разбор завалов из-за угрозы обрушения части здания

01.01.2019 16:35 — Разное | СТВ  
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Новости России. В Магнитогорске разбор завалов и поисковая операция на месте обрушения подъезда жилого дома приостановлены почти на сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие меры приняты в связи с угрозой обрушения части здания.

В Магнитогорске почти на сутки приостановили разбор завалов из-за угрозы обрушения части здания

В Магнитогорске почти на сутки приостановили разбор завалов из-за угрозы обрушения части здания

Сейчас идет демонтаж нависающих конструкций и стен подъезда. Под ними сегодня, 1 января, нашли живым младенца. Его спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. Ребенок госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое.

Малыш провёл под завалами сутки: в Магнитогорске спасён 11-месячный ребёнок

Днем в Магнитогорске – минус 19 градусов. Ночью мороз крепчает, и температура опускается почти до минус 30.

На месте обрушения подъезда в жилом доме работают около тысячи человек и 230 единиц техники. Судьбу более 30 жильцов дома пока установить не удалось. Найдены тела семи погибших.

В связи с трагедией в Магнитогорске Президент Беларуси выразил соболезнования губернатору Челябинской области России, родным и близким погибших.

В Магнитогорске почти на сутки приостановили разбор завалов из-за угрозы обрушения части здания

В Магнитогорске почти на сутки приостановили разбор завалов из-за угрозы обрушения части здания

В Магнитогорске почти на сутки приостановили разбор завалов из-за угрозы обрушения части здания

В Магнитогорске почти на сутки приостановили разбор завалов из-за угрозы обрушения части здания

В Магнитогорске почти на сутки приостановили разбор завалов из-за угрозы обрушения части здания

В Магнитогорске почти на сутки приостановили разбор завалов из-за угрозы обрушения части здания

В Магнитогорске почти на сутки приостановили разбор завалов из-за угрозы обрушения части здания
 
 
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Новости России. В Магнитогорске разбор завалов и поисковая операция на месте обрушения подъезда жилого дома приостановлены почти на сутки, сообщили в программе...
 
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