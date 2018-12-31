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Ровно 100 лет со дня основания БССР: краткий экскурс в истории становления белорусской государственности

01.01.2019 15:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Первый день года вот уже ровно 100 лет является знаковым в истории нашего государства. 1 января 1919 года была провозглашена Советская Социалистическая Республика Белоруссия – именно так называлось вначале существования БССР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ровно 100 лет со дня основания БССР: краткий экскурс в истории становления белорусской государственности

Становление государственности проходило в чрезвычайно сложных геополитических условиях. Первая мировая война, Октябрьская революция и гражданская война... Однако именно эти события привели в итоге Беларусь к суверенитету и независимости.

Ровно 100 лет со дня основания БССР: краткий экскурс в истории становления белорусской государственности

Вячеслав Данилович, директор Института истории НАН Беларуси:
Была создана первая государственная форма реально – именно в советский период – именно ССРБ, которая позже стала называться БССР. Именно в это время мы победили в Великой Отечественной войне – советский народ в целом и белорусский народ как его часть. Беларусь стала индустриально развитой республикой, особенно в послевоенный период. Фактически мы стали сборочным цехом Советского Союза.

Вырос уровень образования населения. Не секрет, что тот уровень образования, который мы имели в БССР, коренным образом отличался от предшествующих периодов – Российской империи, периода революционных событий.

Вышла БССР на международную арену. В 1945 году БССР стала одной из стран-основательниц Организации Объединенных Наций. Это был очень важный период и важное событие, потому что, как бы не говорили, но это признание со стороны мирового сообщества.

Ровно 100 лет со дня основания БССР: краткий экскурс в истории становления белорусской государственности

Ровно 100 лет со дня основания БССР: краткий экскурс в истории становления белорусской государственности

Ровно 100 лет со дня основания БССР: краткий экскурс в истории становления белорусской государственности

Примечательно, что на отдельных напечатанных экземплярах Манифеста временного рабоче-крестьянского советского правительства Беларуси местом провозглашения республики значится Минск, хотя произошло это в Смоленске. Дело в том, что изначально планировалось, что столь важное историческое решение будет принято как раз в нашей нынешней столице. Символично, что эта дата совпадает с Новым годом. 100 лет назад и вправду началась новая эра в нашей истории.

Каково значение БССР в становлении белорусской государственности? Интервью с директором Института истории НАН
 
Теги: Минск
 
 
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