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Нас стало больше: восемь малышей родились в столице за первые несколько часов 2019 года
Пять мальчиков и три девочки появились на свет в роддомах столицы ночью и утром 1 января, сообщила корреспонденту агентства
Первой на свет в новогоднюю ночь появилась девочка. Произошло это в 2.20 в 6-м роддоме. Здесь же в четыре утра родился мальчик.
В 1-м роддоме в полтретьего ночи родился мальчик, а около семи утра — еще один.
В роддоме № 2 на свет появились мальчик (в 3.10) и девочка (в 8.20).
По одному малышу родились в первые несколько часов 2019-го в роддомах № 5 (мальчик в 3.25) и № 3 (девочка в 7.25).
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Пять мальчиков и три девочки появились на свет в роддомах столицы ночью и утром 1 января, сообщила корреспонденту агентства «Минск-Новости» начальник отдела...
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