Нас стало больше: восемь малышей родились в столице за первые несколько часов 2019 года

Первой на свет в новогоднюю ночь появилась девочка. Произошло это в 2.20 в 6-м роддоме. Здесь же в четыре утра родился мальчик.





В 1-м роддоме в полтретьего ночи родился мальчик, а около семи утра — еще один.





В роддоме № 2 на свет появились мальчик (в 3.10) и девочка (в 8.20).





По одному малышу родились в первые несколько часов 2019-го в роддомах № 5 (мальчик в 3.25) и № 3 (девочка в 7.25).



