2018-й – мрачный год. Наш спорт потерял много важных людей

Владимир Журавель, 1971-2018

by.tribuna.com Шестикратный чемпион Беларуси в качестве футболиста в составе минского «Динамо», пятикратный серебряный призер высшей лиги как тренер (четырежды с «Шахтером, однажды с минским «Динамо»), обладатель Кубка Беларуси с брестским «Динамо» умер 18 ноября после продолжительной болезни – его забрала онкология, пишет





Ушел Владимир Журавель – бывший капитан «Динамо», который не мог представить себя в БАТЭ





Анатолий Капский, 1966-2018

Легендарный глава БАТЭ, сделавший клуб гегемоном белорусского футбола и завсегдатаем групповых этапов еврокубков, долго боролся с раком, но проиграл. Сердце Капского остановилось 22 сентября.





Капский долго боролся с болезнями, но так и не смог победить





Иван Савостиков, 1941-2018

Легенда минского «Динамо», бронзовый призер чемпионата СССР-1963, заслуженный тренер, долгие годы работал на разных позициях в клубе. Во время ЧМ-2018 выступал экспертом для белорусских СМИ, несмотря на болезнь. Скончался 19 июля.





Не стало легенды минского «Динамо». Он кормил салом Фергюсона





Михаил Цейтин, 1920-2018

15 апреля ушел из жизни мастер спорта по акробатике, заслуженный тренер СССР и Беларуси, судья международной категории. Во время войны чудом избежал ампутации ноги, а после начал преподавать в Институте физкультуры (позже БГУФК), где работал до последних дней. С его тренировками минское «Динамо» выдало легендарный чемпионский сезон-1982.





Иван Майоров, 1948-2018

Белорусский футбольный арбитр пришел в профессию в начале 1970-х, позже дорос до уровня чемпионата БССР, а потом за пять лет рванул в высшую лигу всего Союза – наших лайнсменов, судивших на таком уровне, можно пересчитать по пальцам. После распада Союза как главный судья обслуживал матчи высшей лиги Беларуси, закончив только в 50 лет. Продолжил дело сын Антуан, после нескольких побед в чемпионате Беларуси в качестве игрока перешедший в судейский корпус. Иван Майоров умер 18 декабря.

Виктор Шукан, 1947-2018

36 лет заведовал кафедрой футбола и хоккея БГУФК, где воспитал многих тренеров. Занимал разные должности в структуре АБФФ вплоть до вице-председателя, работал инспектором на более чем 300 матчах высшей лиги. Его не стало 5 июля.





Андрей Щербаков, 1991-2018

17 декабря вратарь «Витебска», который в минувшем сезоне стал основным, на своем автомобиле попал в занос на трассе в Толочинском районе и врезался в эвакуатор. Щербаков вместе с женой и сыном погибли на месте.





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Юлия Борисенко, 1990-2018

Футболистка женской сборной делала вполне успешную карьеру: выиграла в Беларуси Кубок и Суперкубок, отлучилась в Россию – и взяла аналогичный набор трофеев, опять вернулась на родину – и стала двухкратной чемпионкой страны. Оборвался жизненный путь спортсменки неожиданно. 22 июля она с подругами по команде отправилась отдохнуть на озеро. Через какое-то время компания поняла, что Юлия исчезла. Спустя сутки ее тело нашли в воде.





Дмитрий Манцевич, 1959-2018

Тренер по плаванию стал профессионально известным в Словении, где в начале 1990-х работал со спортсменами из разных стран. Спустя почти четверть века он вернулся в Беларусь и возглавил национальную сборную. После Рио-2016 единственная медалистка этой команды Александра Герасименя заявила о разногласиях со специалистом, и он покинул должность. Затем Манцевич консультировал пловцов в Казахстане и Словении. Умер после тяжелой болезни 21 января.





Лев Контарович, 1936-2018

С 1993 по 1997 возглавлял Белорусскую федерацию хоккея. При нем сборная впервые вышла в элитный дивизион чемпионата мира и отобралась на Олимпиаду в Нагано. Позже, поруководив еще Восточно-европейской хоккейной лигой, отошел от спорта и переехал в Израиль, где скончался 21 февраля. У него была опухоль мозга.





Александр Курлович, 1961-2018

Белорусский тяжелоатлет, чемпион ОИ в 1992 и 1998 годах, тренер сборной Беларуси, судья международной категории, член Международной федерации тяжелой атлетики, директор представительства НОК по Гродненской области. Установил 12 мировых рекордов, один из которых навсегда за ним. Весовая категория свыше 108 кг отменена – значит, переписать достижение Курловича уже невозможно. Умер 6 апреля в родном Гродно от сердечного приступа.





12 мировых рекордов и 2 олимпийских золота – тяжелоатлет Курлович, который вошел в мировую историю спорта





Александр Шимковяк, 1955-2018

С детства любивший баскетбол уроженец Бобруйска закончил машиностроительный институт, но стал баскетбольным тренером, причем женским. Сначала он руководил командой автотранспортного техникума, потом бобруйским «Гермесом», который сам основал. С 1998 года переехал в Гродно, где много раз приводил к чемпионству «Олимпию». Параллельно работал с юношескими и молодежными сборными страны. Стал заслуженным тренером Беларуси. Несмотря на проблемы с сердцем, отдал всего себя профессии – утром 21 февраля провел очередную тренировку с «Олимпией», а вечером ушел из жизни.





«Баскетбол – это хобби на всю жизнь». Александр Шимковяк, каким мы его запомним





Виктор Белевич, 1941-2018

Не став баскетболистом, ушел в тренеры и почти 50 лет с небольшими перерывами готовил таланты в Республиканском училище олимпийского резерва. Воспитал двух олимпийских чемпионок Ирину Сумникову и Елену Швайбович, а также творцов успехов отечественного баскетбола – Елену Левченко и Анастасию Веремеенко. Тренировал женские сборные БССР и Беларуси разных уровней, заработал звание заслуженного тренера Беларуси. Скоропостижно скончался 2 июня.





Анжела Дубойская, 1973-2018

Чемпионка Европы по баскетболу среди юниорок в 1992 году много лет играла за белорусские клубы и национальную сборную вместе с сестрой-близнецом Оксаной Долгоруковой. После завершения карьеры устроилась тренером в минской СДЮШОР «Горизонт» и ассистентом тренера в РУОР. Умерла после продолжительной болезни 19 декабря.











