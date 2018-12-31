Почему в Беларуси поощряют жестокое обращение с животными

В мире продолжают отказываться от такого рода развлечений, поскольку в условиях, чрезвычайно непохожих на естественные, эти морские животные подвергаются сильнейшему стрессу. В Беларуси была создана уже не одна петиция о запрете передвижных дельфинариев.





mogilev.online рассказала волонтер зоозащитной организации «Доброе сердце» Кристина Сидоренко. Более подробно о передвижных дельфинариях и о законодательной ситуации с ними в Беларусирассказала волонтер зоозащитной организации «Доброе сердце» Кристина Сидоренко.





— Во многих странах передвижные дельфинарии и зоопарки запретили. Как думаете, придет ли к нам эта практика?





— Придет, когда в закон «Об обращении с животными» будут внесены поправки о запрете передвижных дельфинариев, зоопарков и выставок. Недавно знаменитая актриса Брижит Бардо написала официальное письмо нашему президенту. Там она указала, что в Беларуси очень много случаев жестокого обращения с животными. Возможно, когда мы сплотимся, когда к волонтерам и просто неравнодушным людям добавятся личности, имеющие вес в обществе, тогда, возможно, правительство нас услышит. Возможно, как раз после этого письма что-то и изменится.





— В каких условиях дельфины перевозятся?





— Содержание в этих бассейнах, это, конечно, не моря и океаны. Они очень сильно отличаются от естественной среды обитания дельфинов. Ни один бассейн, ни одна передвижная система не заменит их естественную среду. Плюс дельфины постоянно контактируют с людьми, а это предусматривает соблюдение санитарных норм, использование химических очистных веществ. Это на них очень пагубно сказывается.





— Как можно ускорить процесс запрета передвижных дельфинариев и зоопарков?





— Нужно, во-первых, создать петицию. Насколько я знаю, минские волонтеры создали официальную петицию. Нужно зайти на сайт, поставить подпись и, когда подпишет достаточно большое количество людей, петиция направляется в правительство. И тогда, возможно, правительство на законодательном уровне решит это урегулировать.





В-вторых, чтобы такого не было, нужно, чтобы у людей не было интереса к этому. Когда люди платят деньги за это, естественно, этот бизнес будет процветать, потому что он пользуется спросом. Нужно в первую очередь начать с себя. Люди, которые покупают билеты в такие дельфинарии, сами финансируют жестокое обращение с животными.





В дельфинарии человек, представившийся администратором, вначале упорно отказывался от общения. В конце концов он все же решил пообщаться и охотно ответил на вопросы о гастролях. Оказалось, что Могилев второй по счету город, первым был Витебск . Мужчина сообщил, что там публика была лучше, людей ходило больше. Как только прозвучал вопрос о петиции, созданной в этом году, о запрете передвижных дельфинариев, администратор быстро ушел за дверь со словами «до свидания».









Дельфинарии бывали уже во многих городах Беларуси. Практически везде их встречали протесты зоозащитников и просто неравнодушных людей. К примеру, гомельчане рассказывали, что по ночам из дельфинария раздавались жалобные звуки. Жители Мозыря сами стали инициаторами одной из петиций о запрете в Беларуси этого шоу. В свою очередь, владельцы и администраторы дельфинариев неизменно опровергали претензии, называли дельфинов своими детьми, рассказывали о том, что они отлично питаются и содержатся в максимально комфортных условиях.











