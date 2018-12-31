Deutsche Welle: Бельгийским военным могут запретить телефоны из-за россиян

Отмечается, что речь идет об использовании смартфонов для военных, которые принимают участие в заграничных миссиях.





каналу VRT. "Мы (Бельгия - ред.) уже несколько лет инвестируем в меры и осведомленность, но этого недостаточно. Мы знаем, что Россия заинтересована в данных геолокации с мобильных", - отметил командующий операциями бельгийской армии Карл Гиллис в интервью

Как известно, в бельгийский вооруженных силах идет пересмотр правил для всех военных, которые размещены в странах Балтии. Им могут запретить использовать свои смартфоны в "определенных регионах и в определенных обстоятельствах".



