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Deutsche Welle: Бельгийским военным могут запретить телефоны из-за россиян

01.01.2019 16:27 — Разное | Партизан  
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Министерство обороны Бельгии может запретить военнослужащим использовать мобильные телефоны из-за слежки со стороны российских спецслужб.

Отмечается, что речь идет об использовании смартфонов для военных, которые принимают участие в заграничных миссиях.

"Мы (Бельгия - ред.) уже несколько лет инвестируем в меры и осведомленность, но этого недостаточно. Мы знаем, что Россия заинтересована в данных геолокации с мобильных", - отметил командующий операциями бельгийской армии Карл Гиллис в интервью каналу VRT.
Как известно, в бельгийский вооруженных силах идет пересмотр правил для всех военных, которые размещены в странах Балтии. Им могут запретить использовать свои смартфоны в "определенных регионах и в определенных обстоятельствах".


 
 
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Министерство обороны Бельгии может запретить военнослужащим использовать мобильные телефоны из-за слежки со стороны российских спецслужб.
 
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