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Мошенники решили нажиться на горе людей из Магнитогорска

01.01.2019 16:16 — Разное | Партизан  
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Россияне с большой чуткостью и вниманием отнеслись к горю людей в Магнитогорске, где в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома. Этой отзывчивостью решили воспользоваться беспринципные мошенники.

Люди, пострадавшие от взрыва в Магнитогорске, не остались один на один с этой ужасной трагедией. Местные власти оперативно начали оказание помощи пострадавшим. Кроме того, местные жители сами организовались, чтобы поддержать своих соседей, сообщает dni.ru


Этим светлым желанием поддержать другого в трудную минуту решили воспользоваться мошенники. В Сети стали появляться призывы собрать пострадавшим денег. Однако с большой долей вероятности все средства, которые окажутся на опубликованных на частных страницах счетах, не дойдут до адресатов, а осядут в карманах беспринципных дельцов.

 

На данный момент существует только один официальный счет, куда можно перевести деньги, твердо зная, что они пойдут на помощь пострадавшим при взрыве газа в Магнитогорске. Он опубликован на сайте мэрии города.

 

Известно также, что местные власти еще до того, как будет определен размер компенсации семьям жертв и пострадавших, выплатят им по 100 и 50 тысяч рублей на оперативные нужды.

 


Тем временем простые магнитогорцы предлагают семьям, оставшимся в канун Нового года без жилья, встретить праздник у них в квартирах. В пункты помощи уже принесли огромное количество теплых вещей и других необходимых предметов.

 

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников подчеркнул, что недостатка ни в одежде, ни в еде нет. Волонтеры предлагают неравнодушным горожанам захватить с собой сладкие угощения для малышей. "Не помешали бы кульки для детей. Новый год, как-никак. Открытки, может быть письма. Для поддержки", – цитирует их telegram-канал LifeShot.

 

Напомним, ранним утром 31 декабря в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв газа. В результате обрушился подъезд с третьего по десятый этажи. На месте ведутся работы по поиску людей и разбору завалов.

 


 
 
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Россияне с большой чуткостью и вниманием отнеслись к горю людей в Магнитогорске, где в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома. Этой...
 
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