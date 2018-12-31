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Сегодня отмечается 100-летие БССР

01.01.2019 16:02 — Разное | Партизан  
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1 января отмечается 100-я годовщина со дня провозглашения в Смоленске БССР (первоначальное название — Советская Социалистическая Республика Беларусь).

Сегодня отмечается 100-летие БССР
Фото: 4esnok.by
Она не была независимым государством, хотя и участвовала в учреждении ООН. Республика была полностью подконтрольна московскому руководству. Большевики меняли структуру, название, границы республики (забирали или возвращали территории), но она сохранилась. 


Представители БССР в декабре 1922-го участвовали в учреждении СССР, который в итоге похоронили Беловежские соглашения. В 1991 году на карте мира появилась независимая Республика Беларусь.

В 2018 году в нашей стране отмечалась 100-я годовщина со времени создания Белорусской Народной Республики. Ее независимость была провозглашена в Минске 25 марта 1918 года. Но БНР не смогла защитить свои границы и была разделена более сильными соседями.

 
Теги: Минск
 
 
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1 января отмечается 100-я годовщина со дня провозглашения в Смоленске БССР (первоначальное название — Советская Социалистическая Республика Беларусь).
 
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