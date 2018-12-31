Сегодня отмечается 100-летие БССР

Она не была независимым государством, хотя и участвовала в учреждении ООН. Республика была полностью подконтрольна московскому руководству. Большевики меняли структуру, название, границы республики (забирали или возвращали территории), но она сохранилась.









Представители БССР в декабре 1922-го участвовали в учреждении СССР, который в итоге похоронили Беловежские соглашения. В 1991 году на карте мира появилась независимая Республика Беларусь.



