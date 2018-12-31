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«Это не проблемы, это п**дец»: Слепаков спел песню об уходящем годе

01.01.2019 15:58 — Разное | Партизан  
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На YouTube-канале популярного российского комика Семена Слепакова появилось новое видео, в котором он спел матерную песню об уходящем годе, передает replyua.net.

«Это не проблемы, это п**дец»: Слепаков спел песню об уходящем годе
Отметим, знаменитость спел о всех проблемах и бедах в Российской Федерации, которые случились в 2018 году, при этом подчеркнув, что через год, все повторится, и снова нужно будет петь о тяжелом годе. Исполнять песню Слепакову помогало 9 мужчин, которые выступили у него на бэк-вокале, повторяя один и тот же припев:

Это был тяжелый год 
Был он тяжелей, чем тот.
Неожиданно нам всем
Много он принес проблем.
Но приходит новый год.
Будет все наоборот.
Он нам счастье принесет,
и споем мы через год.

В сети ярко отреагировали на матерную песню, полностью поддержав Семена. «Надо просто потерпеть. И в следующем году споём ещё раз тоже самое», «Вполне может заменить новогоднее поздравление от президента. Именно тот случай, когда без мата и не скажешь. Браво!», «Можно по ПЕРВОМУ 31 декабря увидеть вместо поздравления от президента, ну пожалуйста!, «Скажите спасибо Х*йлу, это только начало!», «Это был тяжелый год... и главное уже ясно что следующий будет гораздо хуже...С новыми налогами, с повышением пенсионного возраста, до которого теперь мало кто доживет».

 
 
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На YouTube-канале популярного российского комика Семена Слепакова появилось новое видео, в котором он спел матерную песню об уходящем годе, передает replyua.net.
 
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