«Это не проблемы, это п**дец»: Слепаков спел песню об уходящем годе

Отметим, знаменитость спел о всех проблемах и бедах в Российской Федерации, которые случились в 2018 году, при этом подчеркнув, что через год, все повторится, и снова нужно будет петь о тяжелом годе. Исполнять песню Слепакову помогало 9 мужчин, которые выступили у него на бэк-вокале, повторяя один и тот же припев:





Это был тяжелый год

Был он тяжелей, чем тот.

Неожиданно нам всем

Много он принес проблем.

Но приходит новый год.

Будет все наоборот.

Он нам счастье принесет,

и споем мы через год.





В сети ярко отреагировали на матерную песню, полностью поддержав Семена. «Надо просто потерпеть. И в следующем году споём ещё раз тоже самое», «Вполне может заменить новогоднее поздравление от президента. Именно тот случай, когда без мата и не скажешь. Браво!», «Можно по ПЕРВОМУ 31 декабря увидеть вместо поздравления от президента, ну пожалуйста!, «Скажите спасибо Х*йлу, это только начало!», «Это был тяжелый год... и главное уже ясно что следующий будет гораздо хуже...С новыми налогами, с повышением пенсионного возраста, до которого теперь мало кто доживет».