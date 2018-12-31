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Космический аппарат NASA вышел на орбиту древнего астероида

01.01.2019 15:53 — Разное | Партизан  
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Космический зонд Osiris-Rex вышел на орбиту вокруг астероида Бенну в 110 миллионах километров от Земли.



Об этом сообщили в Twitter миссии.

Астероид является самым маленьким небесным телом, на орбите которого когда-либо находился космический аппарат. Бенну составляет всего 500 метров в ширину.

Osiris-Rex прибыл к Бенну в начале декабря 2018 года. Зонд находится всего в 1,6 км над поверхностью астероида, что является еще одним рекордом.

Цель миссии состоит в том, чтобы взять образцы гравия на астероиде в 2020 году для возвращения на Землю в 2023 году.

 
 
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Космический зонд Osiris-Rex вышел на орбиту вокруг астероида Бенну в 110 миллионах километров от Земли.
 
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