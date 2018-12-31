Космический аппарат NASA вышел на орбиту древнего астероида









Об этом сообщили в Twitter миссии.





Астероид является самым маленьким небесным телом, на орбите которого когда-либо находился космический аппарат. Бенну составляет всего 500 метров в ширину.





Osiris-Rex прибыл к Бенну в начале декабря 2018 года. Зонд находится всего в 1,6 км над поверхностью астероида, что является еще одним рекордом.





Цель миссии состоит в том, чтобы взять образцы гравия на астероиде в 2020 году для возвращения на Землю в 2023 году.