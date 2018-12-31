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Чемпион мира по хоккею устроил дебош в самолете, борт совершил экстренную посадку

01.01.2019 18:27 — Разное | Tut.by  
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Хоккеист Олег Сапрыкин устроил дебош на борту самолета, который следовал из Сочи в Москву, сообщает «Чемпионат», со ссылкой на Федеральное агентство новостей.


Фото: Reuters

Из-за неадекватного поведения Сапрыкина самолет выполнил экстренную посадку в Воронеже, поскольку пассажир угрожал сотрудникам полиции. Он также пугал сотрудников воронежского аэропорта «знакомыми из Москвы». При этом, по словам персонала аэропорта, Сапрыкин «вел себя как настоящий хам».

— В транспортную полицию поступило сообщение от диспетчера службы авиационной безопасности о необходимости прибытия наряда полиции на борт воздушного судна, выполняющего рейс из Сочи в Москву. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, нецензурно выражался в адрес пассажиров и бортпроводников, в связи с чем командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Воронеже. Им оказался 37-летний гражданин. В отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), — заявляла официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По информации Федерального агентства новостей, стюардесса, которую потерявший контроль над собой Сапрыкин ударил, отказалась фиксировать травмы. В результате на чемпиона мира по хоккею 2009 года завели дело об административном правонарушении.

По информации ряда СМИ, Сапрыкин также ударил другого пассажира, своего соседа в бизнес-классе.

В случае, если бы пострадавшие зафиксировали полученные травмы, против экс-спортсмена могли возбудить уголовное дело о хулиганстве.

37-летний Олег Сапрыкин уже завершил профессиональную карьеру. В России он играл за ЦСКА, СКА, «Динамо» (Москва), «Автомобилист», «Салават Юлаев», «Сочи». Обладатель Кубка Гагарина-2011 в составе «Салавата Юлаева».

На драфте НХЛ в 1999 году был выбран «Калгари» в 1-м раунде под 11-м номером.

В НХЛ играл за «Калгари», «Финикс» и «Оттаву». В 2004 году вместе с «Калгари» добрался до финала Кубка Стэнли, где канадский клуб в 7 матчах уступил трофей «Тампе».

В составе сборной России Олег Сапрыкин в 2009 году стал чемпионом мира.

 
Теги: Новости
 
 
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Из-за неадекватного поведения пассажира самолет выполнил экстренную посадку в Воронеже, поскольку он угрожал сотрудникам полиции. Он также пугал сотрудников...
 
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