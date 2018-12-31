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Более полутысячи родников Беларуси нанесли на публичную кадастровую карту

01.01.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Новый тематический слой о родниках Беларуси появился на публичной кадастровой карте, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62127.php

Более полутысячи родников Беларуси нанесли на публичную кадастровую карту

Инициатива в Год малой родины принадлежит Брестскому агентству по государственной регистрации и земельному кадастру. Его специалисты не только собрали официальные сведения о родниках региона, провели съемку координат и сделали их описание, сопроводив фотографиями, но и благоустроили территорию у ряда источников.

По поручению председателя комитета Госкомимущества Андрея Гаева почин подхватили другие структурные предприятия комитета.

Специалисты Национального кадастрового агентства систематизировали предоставленные региональными агентствами сведения. Вся работа над тематическим слоем заняла около двух месяцев.

Сейчас на публичной кадастровой карте страны отражены сведения о 553 родниках и иных водных источниках, имеющих историческое, географическое, природное, экологическое, духовное и другое значение. Больше всего родников в Могилевской области - 159. В Минской области насчитывается 146 водных источников, 90 - в Гомельской области, 70 - в Гродненской, 68 - в Брестской, 19 - в Витебской. Один родник зарегистрирован на территории Минска.

Для лучшей узнаваемости мест на карту добавлены фотографии. Сведения о родниках продолжают поступать в НКА, слой на карте будет обновляться.

 
Теги: Минск
 
 
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Новый тематический слой о родниках Беларуси появился на публичной кадастровой карте, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу. Инициатива в Год...
 
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