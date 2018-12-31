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Путепровод в Барановичах реконструируют

01.01.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Барановичах в 2019 году приступят к реконструкции основного путепровода, который связывает центр с восточной частью города, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя горисполкома Дмитрий Тихно.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62126.php

Путепровод в Барановичах реконструируют

Разработка проектной документации объекта завершена, она направлена на государственную экспертизу. Финансирование работ будет осуществляться за счет областного бюджета. "Железнодорожные пути пересекают Барановичи в нескольких местах, из одной части города в другую можно попасть только через путепровод на улице Тельмана. Во время реконструкции полностью закрывать его не будем. На одной половине будут вестись работы, на второй продолжится движение транспорта", - отметил Дмитрий Тихно. Он добавил, что в качестве альтернативного пути будет использоваться Восточный проезд, ввод в эксплуатацию которого намечен на середину 2019 года.

Еще одним знаковым проектом является реконструкция парка имени 30-летия ВЛКСМ. Работы по благоустройству проведут в несколько этапов. Первый выполнен в 2018-м, основную часть предстоит выполнить в ближайшие два года. В перспективе парк разделят на четыре зоны. Две из них предусматривается оборудовать для дошкольников и детей до 12 лет, еще одну - для занятий экстремальными видами спорта, четвертая будет предназначена для тихого отдыха.

Также в Барановичах в микрорайоне Боровки ведется строительство детского сада на 240 мест. В 2019 году планируется ввести объект в эксплуатацию. Кроме того, предусматривается проектирование и возведение детского дома семейного типа. Он разместится на улице Свердлова, по соседству с уже действующим. В списке важных строек - реконструкция городского Дома культуры. Вскоре специалисты приступят к проектированию. Реализовать же проект необходимо до 2020 года.

 
 
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В Барановичах в 2019 году приступят к реконструкции основного путепровода, который связывает центр с восточной частью города, сообщил корреспонденту БЕЛТА...
 
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