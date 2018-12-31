В Беларуси опробуют новую схему финансирования детских садов





Финансировать некоторые детские сады в Беларуси будут по новой схеме - участники пилотного проекта по апробации нормативного финансирования госучреждений дошкольного образования в 2019 году определены правительством.

Как сообщает БЕЛТА, нормативное финансирование в 2019 году будет предусмотрено для детсадов в Барановичах, Витебске, Гомеле, Могилеве, Лидском, Слонимском и Солигорском районах, Первомайском районе Минска.

Это значит, что будет установлен принцип "деньги следуют за обучающимся" - средства из бюджета выделяются в зависимости от числа обучающихся. Правительством также определен базовый норматив бюджетной обеспеченности расходов на обучение и воспитание одного воспитанника в учреждениях дошкольного образования.

Для воспитанников детских садов в городах, поселках городского типа он составляет 1943,65 рубля в год, в сельских населенных пунктах - 2423,08 рубля в год.

Министерству образования нужно будет до 1 февраля 2020 года передать в Совмин отчет о результатах пилотного проекта.