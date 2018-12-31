Варфоломей подтвердил, что предоставит украинской церкви томос об автокефалии





Патриарх Константинопольский Варфоломей. Фото: Reuters





ТАСС. «Господь благословил уходящий год. Мы славим его за все хорошее, что он нам дал, и особенно за великое и историческое событие автокефалии церкви Украины — дело, которое благословится в предстоящее воскресенье в присутствии нового предстоятеля этой сестринской церкви и в присутствии президента страны господина Порошенко. Здесь, в материнской церкви, они получат томос об автокефалии. Было, как известно, много противодействия, очень жесткого противодействия этому историческому решению нашего вселенского патриархата, однако это не будет препятствием для нас, поскольку мы основываем наше решение на святых канонах, на привилегиях вселенского патриархата, на порядке и традициях православия», — сказал Варфоломей 31 декабря на новогодней церемонии разрезания традиционного праздничного пирога — «василопиты», видеозапись которой опубликована в блоге Константинопольского патриархата «Свет Фанара», пишет









Напомним, в 2018 году Украина решила получить церковную независимость от РПЦ. В Константинополе это решение нашло понимание, в Москве — нет. 15 октября Русская православная церковь приняла решение разорвать отношения с Константинопольским патриархатом, это решение было поддержано и некоторыми другими православными церквями, например Белорусской православной церковью. 15 декабря в Украине прошел Объединительный собор с участием украинских иерархов, на котором Петр Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Он заявил, что «это — церковь без Путина, это — церковь без Кирилла, это — церковь без молитвы за российскую власть и российское войско».





20 декабря Верховная рада Украины приняла закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) сменить название.





Главой новой украинской церкви стал 39-летний митрополит Епифаний (Думенко), епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата. Он и получит от Вселенского патриарха в Константинополе томос о церковной автокефалии 6 января.