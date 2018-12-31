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«Увидеть Солсбери»: Шендерович написал пьесу о любви Петрова и Баширова

01.01.2019 18:51 — Разное | Партизан  
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Виктор Шендерович сообщил о своей новой работе.

– Пьеса «Увидеть Солсбери» началась с моего смелого предположения, что эти люди (Петров и Баширов) говорили правду. Это пара, которая любит друг друга, и тайно от семей они просто свалили в Лондон. Один из них кроме второго еще любит готику. И я предположил, что это правда. И это предположение показалось мне таким трогательным, – рассказал писатель в эфире Эха Москвы.  

По словам Шендеровича, премьера состоится в Лондоне в конце марта.

 
 
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