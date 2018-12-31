2 января будет облачно и ветрено. По юго-востоку Беларуси сохранится оранжевый уровень опасности из-за ветра

В среду, 2 января, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду, с порывами до 14 м/с, ночью местами до 15−18 м/с.





На большей части Минской, Могилевской, Гродненской, Гомельской, Витебской и Брестской областей c вероятностью в 70−80% ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также слабые туман и гололед, а также гололедица. Температура воздуха будет в пределах от -3 до +3 °C.









Минске ночью ожидается мокрый снег с дождем, днем — мокрый снег. Ветер юго-западный, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Минске в течение суток будет в пределах от 0 до +2 °C.



