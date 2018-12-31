ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Румыния начала председательствовать в Совете Евросоюза

01.01.2019 18:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Председательствование в Совете ЕС Румынии, которая сменила в порядке ротации Австрию, началось 1 января, и будет длиться шесть месяцев.



Румыния начала полугодичное председательствование в Совете Евросоюза с 1 января 2019 года.

"С Новым годом! Мы готовы начать наше первое председательство в Совете Европейского Союза. В 2019 году мы будем работать для более сильной, более единой, более сплоченной и более демократичной Европы. Следуйте за нами на этом пути!", - говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге румынского председательства в Twitter.

Церемония передачи председательства Румынии состоялась 21 декабря 2018 года.

Как сообщалось, председательствование в Совете ЕС Румынии, которая сменила в порядке ротации Австрию, началось 1 января, и будет длиться шесть месяцев.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председательствование в Совете ЕС Румынии, которая сменила в порядке ротации Австрию, началось 1 января, и будет длиться шесть месяцев.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Германии водитель трижды умышленно наехал на прохожих: пострадали четыре человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.12.2018
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
01.01.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика