В Германии водитель трижды умышленно наехал на прохожих: пострадали четыре человека

Уточняется, что водитель несколько раз попытался на своем автомобиле Mercedes наехать на прохожих в разных местах — сначала в городе Боттроп, затем в Эссене (оба — федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия). В Боттропе он направил машину сначала на случайного прохожего, затем наехал на группу мигрантов из Сирии и Афганистана. «Пострадали как минимум четыре человека», — отметили в полиции.





Потом мужчина отправился в Эссен, где направил свою машину на людей, стоявших на автобусной остановке. «Все было похоже на охоту на людей», — сообщили в правоохранительных органах.









пишет tass.ru. 50-летний злоумышленник задержан. В полиции исходят из того, что мотивом его действий была ксенофобия, поскольку во время задержания с его стороны прозвучали высказывания соответствующего характера. Кроме того, у правоохранительных органов есть информация о психическом заболевании мужчины,tass.ru.



