Рейтинг трендов мировой науки 2019 года по версии Nature









Полярные проекты:





В январе 2019 года состоится самая крупная экспедиция американских и британских исследователей в Антарктиду. Основная цель пятилетней экспедиции понять, начнет ли разрушаться удаленный от побережья, но крайне нестабильный ледник Туэйтс размером с Флориду. Кроме того, ученые будут изучать подводные части ледника, часть которого выходит к океану. Позднее европейские ученые планируют совершить бурение ледникового щита на Малом куполе Антарктиды — в рамках этого проекта геологи достанут ледяной керн возрастом более 1,5 млн лет.





Происхождение человека:





Антропологи планируют найти новые останки древних гоминоидов на островах в регионе Юго-Восточной Азии. В 2003 году в этом регионе ученые уже нашли на индонезийском острове Флоренс останки древнего человека крайне маленького роста. Есть вероятность, это была более развитая ветвь гоминоидов, что может крайне радикально изменить взгляды на развитие человечества.





Развитие коллайдеров:





Пока Большой адронный коллайдер (БАК) находится на ремонте до 2021 года, чтобы в два раза увеличить его светимость, практически все внимание физиков приковано к проекту преемника БАК — Международному линейному коллайдеру (ILC) стоимостью более $7 млрд. Планируется, что в ILC будут детально изучать бозон Хиггса, однако до сих пор не ясно, появится ли в Японии коллайдер и найдет ли правительство страны средства на его строительство.









Генетическое редактирование людей:





2018 год полностью перевернул эту сферу благодаря деятельности китайского ученого Хэ Цзянькуя, который заявил о появлении первых в мире генно-отредактированных детей. Несмотря на отношение мировой общественности к редактированию генов людей, CRISPR станет темой если не номер один в мировом научном сообществе, то точно одной из самых главным. До сих пор эта сфера практически не регулировалась правительствами стран, однако теперь, после этого прецедента, ученые намерены разработать детальные правила работы с CRISPR.





Изменение климата:





Поскольку выбросы углерода растут, в 2019 году, видимо, появятся первые эксперименты по охлаждению Земли. Ученые собираются применить практику солнечной геоинженерии — в его рамках они собираются распылять струи меловидных частиц в стратосферу для создания стратосферного контролируемого возмущения (SCoPEx). Возможно это позволит отражать часть солнечных лучей в атмосферу и немного снизит температуру. При этом у этого подхода есть огромное количество скептиков, в том числе заявляющих о большой стоимости проекта.





Развитие каннабиса:





Канадские биологи собираются предоставить результаты многолетних экспериментов в области культивирования медицинского каннабиса и полного изменения его биологии. В конце 2019 года исследователи из Университета Гвельфа надеются открыть первый в Канаде специальный учебный центр по исследованию каннабиса, который будет изучать все, от генетики растения до его пользы для здоровья.





Космические сигналы:





В сентябре полностью запустится крупнейший в мире радиотелескоп — пятисотметровый сферический радиотелескоп с китайской апертурой. Он уже существует с сентября 2016 года и за это время обнаружил 50 новых пульсаров — плотных, быстровращающихся мертвых звезд. Теперь он будет искать и слабые сигналы, возникающие в результате таких явлений, как быстрые радиовспышки и облака космического газа.



