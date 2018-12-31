Жертвами оползней на Филиппинах стали 75 человек









Кроме того, 16 человек числятся пропавшими без вести.





Ранее было известно о 61 погибшем.





Известно, что 12 человек госпитализированы с различными травмами. Стихия снесла 41 здание и повредила еще 28. Около 100 районов затоплены, размыто более 40 дорог.





Наибольший ущерб нанесен региону Бикол.





Напомним, Усман бушует на Филиппинах с 29 декабря, он вызвал многочисленные оползни.



