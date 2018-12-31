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Жертвами оползней на Филиппинах стали 75 человек

01.01.2019 18:27 — Разное | Партизан  
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Число жертв тропической депрессии (циклон, не достигший силы урагана) Усман на Филиппинах возросло до 75. Об этом сообщил 1 января Национальный совет по уменьшению последствий катастроф.



Кроме того, 16 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее было известно о 61 погибшем.

Известно, что 12 человек госпитализированы с различными травмами. Стихия снесла 41 здание и повредила еще 28. Около 100 районов затоплены, размыто более 40 дорог.

Наибольший ущерб нанесен региону Бикол.

Напомним, Усман бушует на Филиппинах с 29 декабря, он вызвал многочисленные оползни.


 
 
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Число жертв тропической депрессии (циклон, не достигший силы урагана) Усман на Филиппинах возросло до 75. Об этом сообщил 1 января Национальный совет по уменьшению...
 
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