|
Французское издание вышло с обложкой с Макроном в образе Гитлера
Редакция Le Monde извинилась за обложку, на которой президент Франции изображен в образе Гитлера.
Французская газета Le Monde извинилась за обложку, на которой президент Эммануэль Макрон изображен в стиле Адольфа Гитлера на пропагандистских плакатах. Об этом сообщает BFMTV.
"Обложка M le magazine du Monde за субботу, 29 декабря, вызвала критику некоторых наших читателей. Мы просим прощения у тех, кого шокировало ее графическое оформление, хотя оно и не соответствует тем обвинениям, которые нам предъявляют", - заявил глава редакции Le Monde Люк Броннера.
По его словам, отдельные «элементы обложки» содержат отсылки к дизайну русских конструктивистов начала XX века.
Обложка журнала, который выпускает редакция Le Monde, вышла с изображением Макрона в 3/4 (так часто изображали Гитлера на плакатах) на красном и белом фоне. Буква “M” в названии журнала (которая также является первой буквой фамилии французского президента), набрана готическим шрифтом, который часто использовали нацисты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Редакция Le Monde извинилась за обложку, на которой президент Франции изображен в образе Гитлера.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)