Французское издание вышло с обложкой с Макроном в образе Гитлера









Французская газета Le Monde извинилась за обложку, на которой президент Эммануэль Макрон изображен в стиле Адольфа Гитлера на пропагандистских плакатах. Об этом сообщает BFMTV.





"Обложка M le magazine du Monde за субботу, 29 декабря, вызвала критику некоторых наших читателей. Мы просим прощения у тех, кого шокировало ее графическое оформление, хотя оно и не соответствует тем обвинениям, которые нам предъявляют", - заявил глава редакции Le Monde Люк Броннера.