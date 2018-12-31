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Самые невероятные научные открытия 2018 года

01.01.2019 18:16 — Разное | Партизан  
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Ушедший год был богат на "большие", серьезные научные новости. Запуск космических миссий к Солнцу и Меркурию, очередная удачная посадка на Марс, где незадолго до этого нашли воду, отказ от традиционного определения килограмма, рождение первых генно-модифицированных младенцев и многое другое.

Самые невероятные научные открытия 2018 года
ISTOCK/GETTY IMAGES PLUS
Были среди них и новости не столь важные, но совершенно удивительные - такие, что сразу и не поверишь, пишет Би-би-си.

Мы собрали несколько таких - неочевидных и невероятных - новостей науки, которые вы могли пропустить:

Птицы намеренно разжигают лесные пожары
"Камни голода" - страшное послание из прошлого
"Мозгосеть" позволяет читать мысли
Сколько можно плыть по прямой, никуда не сворачивая?
Создан гибрид овцы и человека
Птицы-поджигатели
Хищные птицы в Австралии намеренно разжигают лесные пожары - причем, как сказали бы следователи, в составе организованной группы.

Соколы, ястребы и другие хищники сотнями слетаются к начавшемуся пожару, подбирают тлеющие ветки - и переносят их в другие места, на расстояние до 1 км, куда огонь ещё не добрался.


Совершив поджог, птицы кружат над местностью и выжидают, пока обитатели кустов - рептилии и грызуны - заметят огонь и обратятся в бегство. Удирающие от пожара мелкие животные становятся для хищников легкой добычей.

Австралийским аборигенам это поведение птиц знакомо уже сотни (если не тысячи) лет, но в 2018 году оно получило научное подтверждение и было описано в журнале Journal of Ethnobiology.

"Время плакать"
Вокруг нас спрятаны древние послания. Одно из них удалось прочитать летом, которое в ушедшем году в Европе выдалось очень жарким.

Пересохшая река Эльба в Чехии обнажила один из старейших известных науке "камней голода" у города Дечин.

В целом таких камней в Европе известно немало, больше дюжины. Обычно они спрятаны глубоко под водой - и выступают на поверхность лишь в случае катастрофической засухи, открывая послание изможденных голодом местных жителей, когда-то переживших столь же засушливое лето.

Надпись, сделанная жителями Дечина в 1616 году на немецком языке, гласит: "Если вы видите меня, плачьте" (wenn du mich siehst, dann weine).


Правообладатель иллюстрацииGETTY IMAGES
Там же можно увидеть и более поздние надписи, сделанные во время засухи 1842 и 1921 годов.

Сильная засуха в средневековой Европе означала не только плохой урожай (а значит, голод и высокие цены), но и сложности с речной навигацией - а значит, с транспортировкой товаров.

Живая "Мозгосеть"
В ушедшем году ученым Вашингтонского университета впервые удалось соединить мозг трех человек в одно целое - общую нейросеть, которая позволяла им напрямую делиться мыслями друг с другом.

В ходе пробного эксперимента три участника совместно - при помощи "Мозгосети" (BrainNet) - играли в игру наподобие "Тетриса".

Два человека параллельно принимали решение, нужно ли вращать падающую фигуру - и, если их ответ совпадал, он передавался напрямую в мозг третьего участника, который даже не видел игрового поля, но следовал поданному сигналу.

В пяти разных группах из трех участников средняя точность передачи информации составила более 80%, что очень неплохо для первого раза.

Следующий шаг - создание масштабной "Мозгосети" из десятков или даже сотен человек.

Самое длинное путешествие по прямой
Представьте себе, что вы вышли в море и плывете по идеально прямому пути, никуда не сворачивая и не отклоняясь даже на полградуса. Сколько можно так проплыть, не наткнувшись на сушу?

Теперь мы знаем точный ответ на этот вопрос: 32 089,7 км - это три четверти протяженности экватора и в полтора с лишним раза больше, чем ширина Тихого океана в самой широкой точке. Как же такое возможно?

Еще в 2012 году один из пользователей Reddit под ником kepleronlyknows выложил карту самого длинного - как утверждал он сам - путешествия, которое можно проделать по морю. Оно начиналось у берегов Пакистана и заканчивалось у Камчатского полуострова.

Идея звучала увлекательно, но строгих научных доказательств того, что такое путешествие действительно возможно, не приводилось. И лишь в ушедшем году ирландский физик и индийский инженер доказали правоту этого предположения путем сложных подсчетов.

Путешествие нужно начать из Сонмиани в Пакистане и плыть примерно на юго-запад. Если правильно выбрать направление и надёжно закрепить штурвал, то корабль аккуратно пройдет по прямой между Африкой и Мадагаскаром, затем между Антарктидой и Огненной Землей - и направится уже на северо-запад, к Камчатскому полуострову, завершившись в Карагинском районе.

На рисунке ниже можно убедиться, что линия путешествия остается при этом абсолютно прямой.

Гибрид овцы и человека
В феврале команда биологов Стэнфордского университета сделала заявление, больше похожее на завязку остросюжетного триллера: им удалось создать гибрид человека и овцы.

Человеческие стволовые клетки подсадили овечьим эмбрионам - и начали выращивать "химеры" в питательной среде, параллельно отбиваясь от критики большей части научного сообщества, пришедшего в ужас от подобной перспективы.

Впрочем, триллер вышел бы коротким: гибриду не дали появиться на свет - экспериментальные эмбрионы человеко-овец были уничтожены через четыре недели. Зачем же тогда это вообще было сделано?


Удачный эксперимент дает ученым надежду, что со временем подобным образом в лабораторных условиях можно будет выращивать человеческие органы для пересадки - причем из генетического материала самих пациентов.

На сегодняшний день трансплантации ожидают тысячи людей, и многие из них умирают, так и не дождавшись необходимого донорского органа.


 
Теги: Новости
 
 
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Ушедший год был богат на "большие", серьезные научные новости. Запуск космических миссий к Солнцу и Меркурию, очередная удачная посадка на Марс, где незадолго до...
 
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