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Финансировать некоторые детсады в Беларуси будут по новой схеме
Участники пилотного проекта по апробации нормативного финансирования госучреждений дошкольного образования в 2019 году определены правительством,
Нормативное финансирование в 2019 году будет предусмотрено для детсадов в Барановичах, Витебске, Гомеле, Могилеве, Лидском, Слонимском и Солигорском районах, Первомайском районе Минска.
Это значит, что будет установлен принцип "деньги следуют за обучающимся" - средства из бюджета выделяются в зависимости от числа обучающихся. Правительством также определен базовый норматив бюджетной обеспеченности расходов на обучение и воспитание одного воспитанника в учреждениях дошкольного образования.
Для воспитанников детских садов в городах, поселках городского типа он составляет Br1943,65 в год, в сельских населенных пунктах - Br2423,08 в год. Министерству образования нужно будет до 1 февраля 2020 года передать в Совмин отчет о результатах пилотного проекта.
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Участники пилотного проекта по апробации нормативного финансирования госучреждений дошкольного образования в 2019 году определены...
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