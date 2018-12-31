Финансировать некоторые детсады в Беларуси будут по новой схеме





Это значит, что будет установлен принцип "деньги следуют за обучающимся" - средства из бюджета выделяются в зависимости от числа обучающихся. Правительством также определен базовый норматив бюджетной обеспеченности расходов на обучение и воспитание одного воспитанника в учреждениях дошкольного образования.





Для воспитанников детских садов в городах, поселках городского типа он составляет Br1943,65 в год, в сельских населенных пунктах - Br2423,08 в год. Министерству образования нужно будет до 1 февраля 2020 года передать в Совмин отчет о результатах пилотного проекта.