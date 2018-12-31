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В Индии женщины образовали живую цепь 620 километров длиной
В первый день нового года индийские женщины образовали 620-километровую живую цепь, требуя гендерного равенства.
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«В индийском штате Керала женщины, взявшись за руки, сформировали живую цепь, простирающаяся от северной части штата к его крайнему югу, символическим жестом требуя гендерного равенства по всей стране», - говорится в сообщении.
Как отмечается, акция собрала, по разным оценкам, от 3 до 5 млн участников.
Поводом для акции стал скандал вокруг запрета женщинам в возрасте от 10 до 50 лет посещать расположенный в Керале храм Сабаримала. В частности, в сентябре 2018 года Верховный суд Индии вынес вердикт, который отменил многовековую традицию, по которой девушки и женщины не допускались в этот один из самых известных храмов Индии. Судьи приказали открыть храм для женщин с 17 октября, однако до сих пор ни одной женщине не удалось войти в храм, поскольку паломники-мужчины забрасывают камнями и палками любую женщину, которая пытается даже приблизится к святыне.
Как сообщалось, полиция штата Керала в октябре задержала более 2000 протестующих, не согласных с решением суда, которое позволяет женщинам посещать местную святыню. Консервативные индуистские группы не позволили женщинам войти в храм Сабаримала, организовав столкновения с полицией и повредив автомобили в знак протеста против постановления Верховного суда об отмене запрета женщинам посещать храм.
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В первый день нового года индийские женщины образовали 620-километровую живую цепь, требуя гендерного равенства.
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