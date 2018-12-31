В Индии женщины образовали живую цепь 620 километров длиной

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«В индийском штате Керала женщины, взявшись за руки, сформировали живую цепь, простирающаяся от северной части штата к его крайнему югу, символическим жестом требуя гендерного равенства по всей стране», - говорится в сообщении.





Как отмечается, акция собрала, по разным оценкам, от 3 до 5 млн участников.





Поводом для акции стал скандал вокруг запрета женщинам в возрасте от 10 до 50 лет посещать расположенный в Керале храм Сабаримала. В частности, в сентябре 2018 года Верховный суд Индии вынес вердикт, который отменил многовековую традицию, по которой девушки и женщины не допускались в этот один из самых известных храмов Индии. Судьи приказали открыть храм для женщин с 17 октября, однако до сих пор ни одной женщине не удалось войти в храм, поскольку паломники-мужчины забрасывают камнями и палками любую женщину, которая пытается даже приблизится к святыне.







