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Папа Франциск предостерег от "бездушной охоты на прибыль"
Папа Римский Франциск в своем первом послании в 2019 году констатировал отсутствие единства во всем мире. Об этом сообщает
«Как много разрознености и одиночества вокруг нас. Мир полностью взаимосвязан, но кажется все более разобщенным», - заявил понтифик в своей традиционной новогодней мессе в соборе Святого Петра.
Кроме этого, он предостерег прихожан от «бездушной охоты на прибыль, которая приносит пользу лишь немногим».
В своей проповеди Папа Римский также воздал должное материнству, отметив, что мир, который смотрит в будущее, забыв при этом «взгляд матери», является недальновидным.
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Папа Римский Франциск в своем первом послании в 2019 году констатировал отсутствие единства во всем мире. Об этом сообщает Reuters.
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