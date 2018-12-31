



«Как много разрознености и одиночества вокруг нас. Мир полностью взаимосвязан, но кажется все более разобщенным», - заявил понтифик в своей традиционной новогодней мессе в соборе Святого Петра.





Кроме этого, он предостерег прихожан от «бездушной охоты на прибыль, которая приносит пользу лишь немногим».





В своей проповеди Папа Римский также воздал должное материнству, отметив, что мир, который смотрит в будущее, забыв при этом «взгляд матери», является недальновидным.