Россия повысила цену на газ для Армении, несмотря на просьбу Пашиняна не делать этого

"Укринформ" . Об этом сообщает





Это предусмотрено дополнительным соглашением к контракту между ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения". Так, цена за поставки повышается на границе Грузии и Армении.





Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что несмотря на повышение цены на газ на границе, для армянских потребителей она не изменится, "благодаря определенным внутренним регулированием" .





Также он отметил, что во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным не удалось уговорить его не поднимать цену на газ. Источник: https://censor.net.ua/n3104794