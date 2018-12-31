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Россия повысила цену на газ для Армении, несмотря на просьбу Пашиняна не делать этого

01.01.2019 19:16 — Разное | Партизан  
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С 1 января 2019 для Армении цена российского газа выросла на 15 долларов и составит 165 долларов за тысячу кубических метров.

Об этом сообщает "Укринформ".

Это предусмотрено дополнительным соглашением к контракту между ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения". Так, цена за поставки повышается на границе Грузии и Армении.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что несмотря на повышение цены на газ на границе, для армянских потребителей она не изменится, "благодаря определенным внутренним регулированием" .

Также он отметил, что во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным не удалось уговорить его не поднимать цену на газ. Источник: https://censor.net.ua/n3104794

 
 
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С 1 января 2019 для Армении цена российского газа выросла на 15 долларов и составит 165 долларов за тысячу кубических метров.
 
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